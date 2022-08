Occitanie : quels départements sont repassés à 90 km/h sur les routes secondaires ?

Depuis le 1er juillet, les routes secondaires du département de l’Aveyron sont repassées à une vitesse maximale autorisée de 90 kilomètres par heure. En Occitanie, une partie des routes des Hautes-Pyrénées, du Gers, du Tarn, de l’Hérault et de la Lozère, ont également abandonné la limitation de vitesse à 80 kilomètres par heure, imposée depuis 2018.

Le 1er juillet 2018, la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens, dénuées de séparateur central, s’abaissait de 10 kilomètres par heure (km/h) : passant de 90 à 80 km/h. L’objectif du gouvernement était de réduire le taux de mortalité sur ces axes secondaires, alors que la vitesse est la première cause des accidents mortels en France (31 %). Deux ans plus tard, la majorité a finalement fait demi-tour avec la promulgation de la Loi d’orientation des mobilités (LOM), dans laquelle un article autorise les Départements à décider s’il souhaitent maintenir cette limitation de vitesse sur leurs petites routes, ou non.

Depuis, de nombreux territoires de France ont décidé de faire demi-tour. À l’image du département de l’Aveyron, qui depuis le 1er juillet dernier, rehausse la vitesse maximale sur l’ensemble de ses routes secondaires. Il y a un an, 1 040 kilomètres de voies étaient déjà repassés à 90 kilomètres par heure. Aujourd’hui, les 5 000 kilomètres restants du réseau routier du département sont également de retour à leur vitesse initiale.

Mme la préfète a présidé la commission départementale de sécurité routière

✅Examiner le retour à 90km/h sur l'ensemble du réseau routier.

A l'issue d'un vote, 5 000 km de routes vont être remontées à 90km/h.

11 voix pour & 7 contre

Mise en œuvre visuelle à partir du 1er juillet pic.twitter.com/6yag0Fqg2j — Préfet de l'Aveyron (@Prefet12) May 30, 2022

Le département du Gers repasse aussi à 90 km/h

Le département de l’Aveyron n’est pas le seul en Occitanie à repasser à 90 kilomètres par heure sur ses petites routes. Le 1er juin dernier, le conseil départemental du Gers annonçait également qu’une partie (350 kilomètres) de son réseau rehaussait sa vitesse maximale autorisée. À l’image de la RD632, de Lombez à la frontière avec la Haute-Garonne, de la RD654 de Fleurance à l’Isle-Jourdain, de la RD928 de Solomiac à Aubiet, de la RD634 de l’Isle-Jourdain à Lombez, puis de la RD929 de Pavie à la limite des Hautes-Pyrénées.

Une partie du réseau du Tarn abandonne également les 80 km/h

Depuis le 1er février dernier, six routes départementales du Tarn sont de nouveau limitées à 90 kilomètres par heure au lieu de 80. Il s’agit des axes Giroussens-Briatexte-Graulhet (RD12/RD631B/RD631), Revel-Soual (RD622), Albi-Valence, jusqu’à la frontière avec l’Aveyron (RD903), Castres-Lavaur (RD112/RD630), Cordes-Albi (RD600), puis Montfranc-Lacaune-Murat (RD607/RD622). Ces voies (188 kilomètres) viennent s’ajouter aux 177 kilomètres de routes secondaires déjà revenus à cette vitesse en 2021. Aujourd’hui, dans le Tarn, plus de 20 % du réseau routier est repassé à 90 km/h, selon une étude publiée par la Ligue de défense des conducteurs.

En Occitanie, d’autres départements sont repassés à 90 km/h depuis 2020

Dans la région Occitanie, d’autres départements ont choisi, dès 2020, de rehausser la vitesse maximale autorisée sur une partie de leur réseau routier. C’est le cas de la Lozère, qui depuis le 1er octobre 2020, a décidé de faire repasser la quasi-totalité de son réseau à 90 kilomètres par heure.

Dans les Hautes-Pyrénées, un faible pourcentage (environ 7 %) du réseau routier a également abandonné la limitation de vitesse à 80 km/h depuis le début de l’année 2020. Le conseil départemental a décidé de revenir à la limitation de vitesse initiale sur les liaisons suivantes :

La RD935 de la limite avec le Gers jusqu’à l’agglomération tarbaise

La RD929 de la limite du Gers jusqu’à Saint-Lary

La RD913 entre Argelès-Gazost et Villelongue, en cohérence avec la RD 821 et la RN 21 pour rejoindre l’A 64.

La RD8 de Tarbes à Ordizan

La RD817

La RD632

Dans l’Hérault, 25 tronçons sont repassés à 90 km/h depuis le mois de juillet 2020. Ces derniers représentent 350 kilomètres de routes départementales, sur un total de 4 500 kilomètres, soit 8 % du réseau routier. Cette mesure est maintenue depuis, malgré une annulation en avril dernier des arrêtés par le tribunal administratif de Montpellier.

Dans le reste de l’Occitanie, les départements de la Haute-Garonne, de l’Ariège, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales, du Gard, du Tarn-et-Garonne et du Lot, maintiennent la limitation de vitesse à 80 km/h sur la totalité de leurs routes secondaires.