Grève. Trafic “fortement perturbé” à la SNCF le 8 mars en Occitanie

La grève contre la réforme des retraites se poursuit le 8 mars à la SNCF, et le trafic devrait être « fortement perturbé » en Occitanie. Photo d’illustration. CC Domaine public Railway – Wikimedia commons

Une nouvelle journée compliquée au programme. Dans ses prévisions de trafic dévoilées mardi soir, la SNCF annonce que « la circulation des trains s’améliorera mercredi 8 mars, mais restera fortement perturbée sur l’ensemble des lignes ».

Un TER sur trois en moyenne en Occitanie

Le trafic des TER sera fortement perturbé en Occitanie, comme dans toutes les régions. Pour cette nouvelle journée de grève, la SNCF prévoit un TER sur trois en moyenne.

Du côté des trains à grande vitesse Inouï et Ouigo, la compagnie ferroviaire annonce un train sur trois en moyenne. Ce sera pire sur l’axe Atlantique. Il faut s’attendre à seulement un train sur quatre.

Pour ce qui concerne le trafic international, il n’y aura aucune rame sur la liaison entre la France et l’Espagne. Vers l’Italie, un tiers des horaires sera assuré.

La grève à la SNCF impacte les Intercités

À propos des trains Intercités de jour, un trajet sur cinq, en moyenne, est maintenu. En revanche, aucun Intercités de nuit est prévu. Concernant la ligne Paris-Limoges-Toulouse, deux allers-retours sont maintenus. Mais attention, les trains ne circuleront qu’entre Paris et Brive. Entre Toulouse et Hendaye, des bus de substitution seront mis en place

SNCF recommande aux voyageurs qui sont dans l’impossibilité de différer leur déplacement de vérifier la circulation. Cette information est disponible des trains la veille à 17 heures sur les canaux d’information habituels.

Le remboursement des billets possible

« Les voyageurs TGV et Intercités concernés par l’annulation de leur train sont contactés par mail ou SMS afin d’échanger leur billet sans frais pour un autre train autant que possible ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral », fait savoir la compagnie. Cette possibilité est également offerte aux voyageurs dont le train circule. Mais la démarche est à réaliser avant le départ du train.