Grève du 7 mars à Toulouse : un train sur cinq circulera à Matabiau

Ce mardi 7 mars à Toulouse, le trafic SNCF va être sévèrement impacté par le mouvement national interprofessionnel de grève contre la réforme des retraites. Voici les prévisions.

Seul un TER LiO sur cinq circulera en moyenne en Occitanie. Crédit photo : Yoyo697 (Wikimedia commons) / CC BY-SA.

Nouvelle journée noire dans les transports de la Ville rose. Le trafic des trains en gare de Toulouse va être « très fortement perturbée » ce mardi 7 mars 2023 en raison de la grève, prévient la SNCF. Ce sera également le cas des bus du réseau Tisséo.

Ces mouvements sociaux demandent l’abandon du projet du gouvernement de réforme des retraites, alors que celui est actuellement en examen au Sénat. En effet, l’ensemble des organisations syndicales des cheminots (CGT, Unsa, Sud Rail et CFDT) ont appelé à la grève reconductible ce 7 mars, à Toulouse et partout en France. Ainsi, « SNCF Voyageurs recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou reporter leurs déplacements prévus ce jour, et de privilégier le télétravail ».

La circulation des trains en gare de Toulouse ce 7 mars

À Toulouse Matabiau comme dans toutes les gares de la Région Occitanie, le trafic des TER va être lourdement impacté par la grève ce 7 mars. Concrètement, un seul TER sur cinq circulera en moyenne, de même pour les TGV et Ouigo. Du côté des Intercités, presque aucun train ne circulera.

« Nous vous invitons à vérifier la circulation de vos trains et correspondances la veille de votre départ à 17h, et prendre vos dispositions à l’avance », écrit la SNCF aux usagers. « Les voyageurs TGV et INTERCITES concernés par l’annulation de leur train sont contactés par mail ou SMS afin d’échanger leur billet sans frais pour un autre train autant que possible ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral », assure-t-elle.

Pour savoir quels seront les trains exacts à être impactés, deux liens seront mis à jour le lundi 6 mars à 17h sur internet : celui-ci pour les grandes lignes et celui-là pour les TER LiO Occitanie.