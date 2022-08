Grain de sel / Méditerranée : Lagunes et marais, des zones à protéger [4/11]

Un nouvel épisode de “Grain de sel”, l’émission produite par l’association Travel Doc, est sorti ce 6 août 2022. Dans cette série dédiée à la préservation du patrimoine de la mer Méditerranée, cet épisode est intitulé “Lagunes et marais, des zones à protéger”.

L’équipe a tourné des émissions sur le pourtour méditerranéen. © Travel Doc

Le projet Grain de sel, dédié à la préservation de la mer Méditerranée, est officiellement abouti. Tous les premiers samedis du mois, et ce pendant près d’une année, l’association Travel Doc diffusera une nouvelle émission sur sa web TV, également accessible sur le site du Journal Toulousain (vidéo ci-dessous). Réalisée pour sensibiliser les internautes à la richesse du patrimoine méditerranéen, et à la nécessité de le préserver, cette série lancée le samedi 7 mai continue ce 6 août, sur le thème : “Lagunes et marais, des zones à protéger”.

Dans le parc naturel régional de la Narbonnaise, Laurent Beneau, est chargé du contrôle de la qualité des eaux. Car ces zones humides, milieux aquatiques dits “zones tampons” sont essentielles à la préservation du littoral. Il sera l’invité de l’escale de Grain de sel avec son collègue Antoine Segalen. À retrouver également dans cette quatrième émission : un reportage sur le programme de sensibilisation pour les jeunes “Ma Lagune”, qui œuvre à préserver le parc naturel de la Narbonnaise. Comme à chaque émission, une rencontre avec un artiste est au programme. Il s’agit cette fois du plasticien Patrick Chappert Gaujal.

Un quatrième épisode de Grain de sel dans les zones humides de Gruissan

Les zones humides jouent un rôle important dans notre écosystème local. Points de rencontre entre les eaux douces qui découlent des bassins versants et l’eau salée de la mer, elles sont un lieu de refuge aussi pour la biodiversité… Comment protéger ces espaces ?

Le prochain rendez-vous est donné le 3 septembre, pour un cinquième épisode intitulé “patrimoine maritime, mémoires et transmissions”.