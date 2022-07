Des Aventures Gourmandes à réaliser cet été pour découvrir le terroir d’Occitanie

Cet été, un couple de Toulousains, Audrey et Lionel Penaud, propose aux visiteurs comme aux habitants d’Occitanie de découvrir autrement les territoires de la région grâce à des “Aventures Gourmandes”. Ces circuits, à réaliser sur une journée en autonomie, mêlent balades dans des villages emblématiques et visites auprès de producteurs locaux.

Balade au fil des ruelles de Montréjeau, arrêt sur son marché de plein vent, puis visite d’une chèvrerie… Cet été, découvrez ou redécouvrez autrement les territoires de l’Occitanie grâce à des “Aventures Gourmandes”. Des balades imaginées par un couple de Toulousains, Audrey et Lionel Penaud, dans l’objectif est de mettre en lumière les producteurs de la région, spécialisés dans les produits du terroir.

« L’idée est de proposer des circuits à réaliser sur une journée, pendant les vacances, pour découvrir autrement notre patrimoine. Nous souhaitons également que les visiteurs profitent de ces promenades pour sortir des sentiers battus et aller à la rencontre de ceux qui se cachent derrière nos produits locaux », explique Audrey Penaud.

Deux Aventures Gourmandes dans le Gers

Pour l’heure, quatre Aventures Gourmandes sont proposées sur le site Sucrine Club. La première a été publiée en novembre dernier. Elle propose de visiter la partie Est du département du Gers, depuis le village de Mauvezin jusqu’à Cologne, tout en rencontrant des producteurs de foie gras, de safran, de rhum et d’armagnac.

La deuxième, parue en décembre, invite à découvrir le Nord du Gers, de Fleurance à Lectoure puis La Romieu en passant par des productions d’ail noir, de canards sous toutes ses formes, ou encore de vins rouges, blancs, rosés et mousseux. « Nous aurions pu faire des visites thématiques sur le maraîchage, ou bien la viticulture, mais nous avons choisi de diversifier les exploitations pour que les participants s’immergent réellement dans le terroir d’Occitanie », ajoute Audrey Penaud.

Découverte gustative du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne

La troisième Aventure Gourmande proposée depuis mai se déroule dans le Tarn-et-Garonne. Elle débute dans la sublime cité médiévale de Saint-Antonin-Noble-Val, se poursuit dans les jardins des Gorges de l’Aveyron à la découverte de leur production de légumes biologiques, puis propose des visites d’élevages de volailles, de moutons et se termine par un rendez-vous dans une brasserie au cœur de la petite ville de Parisot.

Enfin, le quatrième et dernier circuit, disponible depuis le mois de juin, suggère aux visiteurs de découvrir le Comminges, au Sud de la Haute-Garonne, à commencer par le village de Saint-Bertrand-de-Comminges, la grotte préhistorique de Gargas, le centre-ville de Montréjeau puis la commune de Tourreilles. Audrey et Lionel Penaud conseillent ici de faire plusieurs crochets, notamment à la rencontre d’un troupeau de Blondes d’Aquitaine, puis de chèvres à Lécussan et enfin de porcs noirs de Bigorre à Nizan-gesse.

Les producteurs vous accueillent sur leurs exploitations

Les salariés du Sucrine Club, Audrey Penaud en tête, se chargent eux-mêmes de réaliser et de tester les Aventures Gourmandes afin de conseiller les meilleurs itinéraires aux visiteurs. Ils rencontrent et consultent également en amont les producteurs mentionnés sur les chemins pour s’assurer de leurs disponibilités d’accueil.

« Tous font de l’agri-tourisme, mais nous conseillons aux participants des Aventures Gourmandes de les contacter avant de se rendre sur place car ce sont de petites exploitations et les professionnels ne sont parfois pas disponibles toute la journée », souligne la cofondatrice du Sucrine Club.

Sucrine Club, une application qui référence les producteurs locaux

L’ensemble des producteurs locaux mentionnés dans ces Aventures Gourmandes sont référencés au sein de l’application Sucrine Club. Une plateforme gratuite, lancée en novembre dernier par Audrey et Lionel Penaud qui recense, département par département, producteurs et commerçants de produits locaux, de saison et en circuit court.

« Notre objectif est de faciliter l’accès pour les consommateurs à des produits du terroir, cultivés de manière raisonnée », explique la cofondatrice de l’application. Moins d’un an après son lancement, Sucrine club comptabilise plus de 750 points de vente répertoriés en Occitanie, principalement dans la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Gers et l’Hérault.

Pour l’heure, les Aventures Gourmandes sont disponibles uniquement sur le site Internet de Sucrine Club. Mais elles seront « bientôt ajoutées à l’application », promet Audrey Penaud.

Des Aventures Gourmandes partout en France ?

Les Aventures Gourmandes se développent en même temps que le réseau de producteurs de l’application Sucrine Club, « car nous avons besoin de suffisamment de points de vente sur le département pour créer un nouveau circuit », précise Audrey Penaud. L’objectif, à terme, est de créer un maillage sur l’ensemble du territoire français. À commencer par l’Occitanie, puis les Landes.

« Petit à petit, de nouvelles Aventures Gourmandes vont voir le jour sur les différents territoires. D’ailleurs, je suis en train de préparer un nouveau circuit dans l’Hérault, qui sera publié dans les prochains jours », se réjouit Audrey Penaud, en annonçant également être en quête de nouvelles aventures dans le Gard et les Pyrénées-Orientales.