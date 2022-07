Visite, festival, canoë : que faire dans le Tarn-et-Garonne pendant les vacances d’été ?

Choisissez une activité parmi une sélection d’idées de sorties pour les vacances d’été dans le Tarn-et-Garonne : visite d’une grotte suivie d’une après-midi canoë, balade au coeur de Moissac à la lueur des flambeaux, dégustation de miel à proximité du rucher, festival rock’n’roll à Montauban…

Une journée bien remplie dans le Tarn-et-Garonne

Pendant les vacances d’été, la grotte du Bosc étend ses horaires d’ouverture de 10h à 17h30. Profitez donc d’une belle matinée pour explorer les 200 mètres de galeries souterraines, découvertes en 1936 par un club de spéléologie local. La particularité de ce trésor archéologique ? Les superbes concrétions, stalactites et stalagmites, formées par l’écoulement de l’eau à travers la roche depuis des millénaires. Avec un peu de chance, vous apercevrez quelques chauves-souris, les reines des lieux. À la sortie de la grotte, les enfants pourront prolonger l’expérience dans une aire de jeux imaginée par la communauté de communes du Quercy sur le thème de la spéléologie. L’été, la grotte propose une formule pique-nique composée de produits locaux, à déguster en terrasse ou au cœur de la forêt attenante.

Sinon, poursuivez votre périple dans les ruelles étroites et ombragées du village de Saint-Antonin-Noble-Val, situé à seulement trois kilomètres de la grotte, pour trouver une table sur une des placettes du bourg médiéval. Ici, vous admirerez les façades des maisons de pierres et les fenêtres à meneaux, qui n’ont pas pris une ride depuis le Moyen Âge. À partir du village, offrez-vous une échappée nautique hors du temps à bord d’un canoë dans les gorges de l’Aveyron, qui offrent un paysage idyllique où règne le chant des oiseaux. Pour trouver ces petites embarcations, il suffira de vous rendre sur les berges, en contrebas de Saint-Antonin-Noble-Val, où cinq professionnels de la location sont présents de part et d’autres de la rivière, ou dans le centre de la ville, sur la place de la mairie, où une sixième enseigne vous proposera de louer des canoës.

Infos pratiques : Grotte de Bosc, Le Bosc de la Cam, Saint-Antonin-Noble-Val. Ouverte tous les jours, de 10h à 17h30 en juillet et août.

Tarifs : de 5 à 8 euros. Réservations en ligne. Informations canoë.

Visite de Moissac à la lueur des flambeaux cet été

Cet été, les guides de l’office de tourisme de Moissac vous donnent rendez-vous à la tombée de la nuit pour une expérience originale. Des flambeaux vous seront distribués, puis une flamme y sera allumée, afin que vous puissiez éclairer votre chemin à travers la pénombre des ruelles de la ville. Grâce à cette visite guidée organisée chaque mercredi pendant les vacances scolaires, partez à la découverte, à la lumière des bougies, de ce qu’était la vie de la cité moissagaise à la fin du Moyen Âge.

Au fil des rues et des places, le guide vous parlera des Consuls qui ont dirigé la ville, des épidémies qui sévissaient dans le royaume pendant cette période, mais aussi des moines qui ont occupé l’abbaye Saint-Pierre. À l’époque, ce monastère bénédictin abritait l’une des plus importantes communautés religieuses de l’Occident. « Laissez-vous guider en un temps où Histoire et légendes étaient intimement liées… », explique l’office du tourisme. Sur votre parcours, vous apprendrez également que Moissac était une puissante cité commerciale du Quercy, notamment grâce à son port sur le Tarn, depuis lequel de nombreuses embarcations prenaient la direction de Bordeaux pour y vendre du vin et surtout des farines, produites par les moulins de la ville.

Infos pratiques : Nocturne aux flambeaux, rendez-vous à l’entrée de l’abbaye de Moissac. Jusqu’au 24 août, tous les mercredis à 21h30.

Réservation au 05 63 04 01 85. Tarifs : 3 à 5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans.

Découverte d’un rucher dans le Tarn-et-Garonne pendant les vacances

Le rucher de Fontabeille “Bee au Top” situé à Puylaroque, au Nord du Tarn-et-Garonne, ouvre ses portes au public cet été et vous propose des visites guidées à la découverte des secrets de fabrication du miel. De la miellerie à la salle d’extraction jusqu’à la mise en pot des produits, vous saurez tout de ce nectar. Vous en apprendrez également davantage sur le métier d’apiculteur, sur les différents travaux que les professionnels effectuent pendant l’été, et surtout, sur le fonctionnement d’une colonie d’abeilles au sein des ruches.

Puis, la visite se termine avec une dégustation des produits et un accès à la boutique pour repartir du rucher avec un souvenir, comme du miel, mais aussi du nougat, de la gelée royale, du pain d’épices, des bonbons ou des savons. A noter que le domaine offre une vue imprenable sur le village de Puylaroque et les superbes coteaux du Quercy.

Infos pratiques : Visite du rucher de Fontabeille, lieu dit Saint-Hugues, Puylaroque. Tous les dimanches de 15h à 17h, jusqu’au 16 août.

Réservation au 06 64 13 36 85. Tarifs : 6,50 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

Festival Rock’n’Roll cet été

Changement de décor, changement d’ambiance. Un événement dédié aux passionnés de Rock’n Roll et de motos s’organise dans le village de Lamothe-Capdeville cet été : le festival Cos Rock’n Bike. Pour la soirée d’ouverture, le vendredi 29 juillet prochain, les organisateurs vous proposent d’assister à trois concerts. Le premier sera assuré par le groupe de rock Louie & the hurricanes, qui offre un voyage dans les années 1960 avec un répertoire de reprises d’Eddie Cochran, Carl Perkins, mais aussi d’artistes actuels comme Jd Mcpherson. Pour le deuxième concert, le trio rockabilly toulousain Rinding Cats prendra place sur scène puis pour la troisième partie de la soirée, le chanteur Charly Scooter rejoindra les trois autres artistes pour assurer un show déjanté.

Les expositions de motos, les démonstrations de pilotage, les bras de fer, les compétitions de tir à la corde et les animations musicales se succèderont pendant toute la durée du festival. Puis, la traditionnelle course de tracteurs-tondeuses sera organisée le dernier jour de l’événement, dimanche 31 juillet. Les motards descendront de leurs bolides habituels pour chevaucher de petits engins motorisés et s’affronter sur un parcours tracé dans un champ à proximité de la ville. Sensations, et fou rire, garantis.

Infos pratiques : Festival Cos Rock’n Bike, Lamothe-Capdeville. Du 29 au 31 juillet, événement gratuit.