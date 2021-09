Manifestation à Toulouse : la ligne de bus L1 déviée dans le centre demain

La ligne de bus L1 de Tisséo sera déviée demain dans le centre de Toulouse, en raison d’une manifestation du personnel enseignant qui dénonce les suppressions de postes dans le secondaire et réclament un plan d’urgence.

Ce jeudi 23 septembre, la ligne de bus Tisséo L1 sera déviée à partir de 13h30, en raison d’une manifestation organisée dans le centre de Toulouse. Les arrêts suivants ne seront plus desservis :

Achiary

Deltour

Tilleuls

Pérignon

Aqueduc

Place Dupuy

François-Verdier

Saint-Georges

Jean-Jaurès

Jeanne-d’Arc

Concorde

Arnaud-Bernard

Compans-Caffarelli

Leclerc

Barcelone-Leclerc

Héraclès

Canal de Brienne

Ponts Jumeaux

Parcours de la manifestation

« Cette rentrée est marquée par le mépris grandissant du ministre envers les personnels de l’éducation et plus généralement envers l’école », explique la CGT31. Les professionnels de l’Éducation Nationale seront présents demain pour manifester suite à l’appel à la grève des syndicats CGT, FO, FSU et Sud lancé ce lundi. Ils dénoncent notamment les suppressions de postes dans le secondaire « tant parmi les enseignants que parmi les autres personnels éducatifs, à commencer par les Accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) » poursuit la CGT31.

Après une assemblée générale à 10 heures au jardin de Compans. La manifestation débutera à 14 heures de la place Arnaud-Bernard et se déplacera jusqu’aux monuments aux morts. D’autres rassemblements sont prévus dans l’académie de Toulouse : en Ariège, Aveyron, dans le Gers, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne et les Hautes-Pyrénées.