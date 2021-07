Covid-19 : l’ARS lance une alerte d’urgence à la population en Occitanie

Face à la progression du nombre de cas de Covid-19, l’ARS Occitanie a lancé une alerte d’urgence à la population. Dans certains départements, dont la Haute-Garonne, le taux d’incidence est dix fois supérieur au seuil d’alerte.

Alerte rouge. Au regard de l’augmentation du nombre de cas de Covid-19, l’Agence régionale de la santé (ARS) d’Occitanie a renouvelé son message d’alerte d’urgence ce samedi 31 juillet. Elle invite chacun à “réagir individuellement et collectivement afin de limiter la diffusion du virus”.

L’ARS insiste sur le fait que “l’action de tous et de chacun est indispensable pour ralentir le rythme de l’épidémie, et limiter l’impact sur notre système de santé. C’est un impératif pour faire face à l’épidémie pendant cette période estivale.”

Un taux d’incidence jusqu’à 12 fois supérieur au seuil d’alerte

Il faut dire que le taux d’incidence atteint près de 420 cas positifs pendant 7 jours pour 100 000 habitants en moyenne. Cela correspond à huit fois le seuil d’alerte. C’est aussi 41% de plus en une semaine. La situation est encore plus inquiétante en Haute-Garonne et dans l’Aude où le taux d’incidence approche 500. Dans l’Hérault et dans les Pyrénées-Orientales, il se situe autour de 600, soit 12 fois le seuil d’alerte.

[CoviD19] En #Occitanie les indicateurs sont très préoccupants. Un taux d’incidence jusqu’à 12 fois> au seuil d’alerte dans certains départements. Toutes les tranches d’âge sont concernées avec un impact très important sur le système de santé. Il nous faut réagir maintenant ! pic.twitter.com/CbnysFydhN — ARS Occitanie (@ARS_OC) July 31, 2021



Ces chiffres sont notamment portés par les plus jeunes. Chez les 20 à 30 ans, le taux d’incidence atteint 1 200, soit 24 fois le seuil d’alerte. Mais la dynamique “commence à se transmettre aux classes d’âge plus âgées” selon l’ARS Occitanie. Quant au nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles hebdomadaires, il est passé de 30 fin juin à plus de 300 cette semaine