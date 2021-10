La ville de Cugnaux lance à son tour une mutuelle municipale

La mairie de Cugnaux a organisé une première réunion publique pour présenter les offres du prestataire choisi dans le cadre de la mise en place d’une mutuelle municipale.

C’était une mesure envisagée par de nombreux candidats aux municipales dans les communes de Haute-Garonne. Dont les deux arrivés au second tour à Toulouse, Antoine Maurice et Jean-Luc Moudenc. Mais contrairement à la Ville rose, où le dispositif n’a toujours pas été mis en place, Cugnaux lance officiellement sa mutuelle municipale en ce mois d’octobre. Une première réunion publique s’est déroulée ce jeudi 7 octobre en présence de 150 personnes afin de présenter cette mesure visant à favoriser l’accès des habitants à une couverture santé complémentaire.

Regrouper les habitants pour avoir des prix compétitifs

Après une concertation lancée l’hiver dernier, la direction de la Cohésion Sociale et Solidarités de la Ville s’est rapprochée des acteurs susceptibles de proposer une assurance complémentaire santé. C’est la société toulousaine MPOSS qui a, au final, été choisie comme prestataire. L’idée d’une mutuelle municipale (ou communale) est simple : elle consiste à regrouper les habitants d’une même commune afin de leur faire bénéficier d’une complémentaire santé de qualité à des prix compétitifs. Il s’agit d’un dispositif de solidarité non obligatoire.

Répondre aux inégalités croissantes d’accès aux soins

“C’est un choix politique, assure de son côté Albert Sanchez, maire de Cugnaux. Celui de

faire de l’accès aux soins pour tous les Cugnalais l’une de nos priorités”. Selon ce dernier, la mutuelle municipale répond à plusieurs constats : “La crise sanitaire nous a rappelé l’importance pour tous de pouvoir compter sur un système de santé de qualité mais aussi pour chacun de pouvoir accéder à une offre de soins. Or, on observe des inégalités croissantes en la matière”, explique-t-il.

3 millions de Français non couverts par une mutuelle

En France, plus de trois millions de personnes ne sont pas couvertes par une mutuelle santé. Et ce, malgré la généralisation des contrats d’entreprise ou encore la mise en place de la complémentaire santé solidaire. Ces citoyens sans mutuelle représentent

près de 5% de la population. Des personnes qui ne peuvent donc compter que sur la base du régime général de la Sécurité Sociale et qui, pour beaucoup d’entre eux, renoncent à certains soins pourtant indispensables.

Des mutuelles municipales aussi à Balma, Plaisance, L’Union…

Partant du principe que le fait de payer une mutuelle devient “un luxe” pour certains, la Ville de Cugnaux lance donc une mutuelle municipale ouverte à tous et sans conditions permettant de bénéficier de meilleurs prestations et de tarifs bien plus bas. Depuis 2013, plus de 2000 communes en ont fait de même. En Haute-Garonne, des villes comme Plaisance-du-Touch, Gagnac, l’Union ou Gratentour en proposent via l’association Actiom qui travaille au regroupement des communes pour négocier des tarifs préférentiels. Balma a également sa mutuelle municipale avec le même prestataire qu’à Cugnaux (MPOSS) et Colomiers y travaille.

Bientôt une Maison de Santé à Cugnaux ?

En complément de ce dispositif solidaire, la mairie de Cugnaux réfléchit, en outre, à des moyens pour palier les difficultés grandissantes d’accéder à une offre de soins complètes. Face aux délias qui s’allongent pour obtenir un rendez-vous médical, la mairie songe ainsi à installer une Maison de la Santé sur la commune. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec les professionnels de santé cugnalais et la démarche va s’amplifier dans les mois à venir. De même, trois journées seront organisées sur les thématiques santé, environnement et prévention les 24, 25 et 26 octobre prochains.