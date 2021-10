Toulouse : une structure d’accueil pour enfants DYS financée par l’Assurance maladie.

À Toulouse, va voir le jour une structure d’accueil spéciale pour les enfants DYS, qui propose une prise en charge coordonnée et intégralement financée par l’Assurance Maladie.

Eventail 31 est une structure d’accueil pour les enfants DYS qui va soulager leurs parents. Inauguré ce lundi 11 octobre, dans les locaux de l’Union Régionale des Professionnels de Santé médecins libéraux, elle proposera une prise en charge coordonnée et intégralement financée par l’Assurance Maladie. Un dispositif exceptionnel, expérimenté dans 7 départements d’Occitanie, en attendant une éventuelle généralisation à toute la France. Car les DYS souffrent de syndromes très particuliers : dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dysphasie, ou dyscalculie, des troubles cognitifs qui entraînent des troubles des apprentissages. Seuls les bilans et rééducations orthophoniques et orthoptiques sont pris en charge et la filière n’est pas structurée. « Les familles ne savent pas à qui s’adresser et les délais d’accès au diagnostic et aux prises en charge sont trop longs », constatent les professionnels médicaux de l’association Occitadys.

Près de 10 000 enfants occitans déjà pris en charge

Celle-ci coordonne cette opération, baptisée Parcours de santé Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages (TSLA). « Ce parcours repose sur une organisation graduée des soins en 3 niveaux de recours pour respectivement les cas simples, complexes et très complexes qui offre une base solide et cohérente pour structurer la filière de soins ». Pour un budget de 21 millions d’euros, le dispositif a déjà permis de prendre en charge les soins et la rééducation de près de 10 000 enfants occitans.