C’est parti pour un Mois sans tabac en Occitanie !

Avec un peu d’avance sur le calendrier, la 6ème édition du Mois sans tabac démarre en Occitanie. De nombreuses actions de prévention auront lieu, jusqu’au mois de novembre, dans toute la région.

« En novembre, on arrête ensemble ! » dit le slogan de la 6ème édition du Mois sans tabac, qui a été lancée, avec un peu d’avance sur le calendrier, ce lundi 11 octobre à Montpellier. C’est là-bas qu’auront lieu les premières actions de prévention, Place de la Comédie, ces 15 et 16 octobre. Il y en aura ensuite dans chacun des 13 départements d’Occitanie, jusqu’au 20 novembre. « Un dispositif itinérant, ludique et interactif », selon le communiqué de presse de l’évènement, en présence de tabacologues et d’autres professionnels de santé qui donneront des conseils et proposeront une aide adaptée.

Accéder facilement à une consultation d’aide à l’arrêt

Organisé par Santé publique France, en partenariat avec le Ministère des Solidarités et de la Santé et l’Assurance Maladie, l’opération Mois sans tabac propose aux fumeurs un accompagnement personnalisé au sevrage et renforce cette année son dispositif avec « un nouveau service pour faciliter l’accès à une consultation d’aide à l’arrêt ». Les fumeurs sont invités à s’inscrire durant tout le mois d’octobre via le site dédié et « à se préparer dès maintenant à relever ce défi, dès le 1er novembre ».

1 200 000 fumeur quotidiens en Occitanie

Depuis sa création en 2016, Mois sans tabac a enregistré plus de 900 000 inscriptions au niveau national, dont 88 241 en Occitanie. Cette dernière est l’une des régions françaises les plus concernées, avec 1 200 000 fumeurs quotidiens. Première cause de mortalité évitable, le tabac est responsable en France de près d’un décès sur huit.

Source : communiqué de presse