Covid : une hausse d’activité hospitalière en Occitanie

En moyenne régionale, le taux d’incidence a dépassé les 271 cas positifs pour 100 000 habitants. Les indicateurs liés au Covid en Occitanie sont en hausse. Une dégradation surveillée et qui inquiète.

Le variant delta est désormais dominant en France et en Occitanie. Afin de freiner la propagation du virus, de nombreux préfets de la région ont prit des arrêtés concernant le port du masque en extérieur. En plus de cette mesure, chacun doit se responsabiliser en respectant les gestes barrières, en se faisant tester en cas de doute ou de symptômes, et respecter un isolement strict en cas de contamination. Si les plus jeunes sont les plus touchés par l’épidémie actuelle, la dynamique n’en est pas moins enclenchée pour les classes d’âge plus élevées. L’impact sur le système hospitalier se traduit par l’augmentation significative des nouvelles hospitalisations qui ont été multipliées par 3 en 15 jours.

Il est vrai, les indicateurs repartent à la hausse. En Occitanie, on enregistrait 2 515 nouvelles contaminations par jour en moyenne lors de la dernière semaine. Environ, 6,1% des tests sont positifs.

Concernant les hospitalisations, les chiffres sont là aussi en hausse. Actuellement, 489 personnes occupent les établissements de santé de la région. C’est 14 patients de plus que lors du dernier point de l’ARS. On compte aussi 67 malades en réanimation et soins critiques. Cela représente une hausse de 12 personnes. Depuis le début de l’épidémie 4 615 personnes sont décédées en raison du Covid.