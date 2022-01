Tourisme : les étrangers sont revenus dans les stations de ski d’Occitanie à Noël

Même si la fréquentation reste inférieure aux vacances de Noël 2019, les fêtes de fin d’année 2021 cumulent près de 9 millions de nuitées en Occitanie, soit 13 % de plus que l’année précédente. Un signe encourageant pour les professionnels du tourisme.

Cette année, l’Occitanie cumule près de 9 millions de nuitées touristiques (séjours) pour les vacances de Noël. Un chiffre qui reste inférieur (-27 %) aux fêtes de fin d’année de 2019, mais qui augmente de 13 % par rapport à l’année précédente. Ce bilan « satisfaisant » aux yeux du Comité régional du tourisme et des loisirs, est essentiellement « dû à la fréquentation retrouvée des stations de ski pyrénéennes et au retour marqué des clientèles étrangères (+74 %) ».

Le retour des touristes dans les Pyrénées et les grandes villes d’Occitanie

Les séjours touristiques sont globalement en hausse dans l’ensemble des “univers de destination”. Mais la plus forte progression concerne les Pyrénées (+37 %), notamment grâce à la réouverture de l’ensemble des stations de ski, contrairement à la période hivernale de 2020.

« Les Pyrénées, grandes gagnantes des vacances de Noël, ont bénéficié d’un enneigement exceptionnel largement médiatisé et d’une météo favorable, propice aux séjours de dernière minute », explique Vincent Garel, président du comité régional du tourisme et des loisirs. De plus, la clientèle étrangère s’est de nouveau rendu sur le massif montagneux, à hauteur de +181 % par rapport à l’année dernière.

Les touristes ont également passé les vacances de Noël dans les grandes villes de l’Occitanie, comme Montpellier (+6 % par rapport à 2020) et Toulouse (+10 %), notamment pour aller voir le festival des Lanternes, mais aussi sur le littoral (+6 %) avec une première semaine ensoleillée.

La clientèle française majoritaire en Occitanie

La clientèle française représente les trois quarts des touristes venus en Occitanie pour les vacances de Noël. Plus de la moitié d’entre eux ne sont pas des habitants de la région, mais principalement de l’Île-de-France, de la Gironde, des Bouches-du-Rhône, des Hauts-de-Seine et du Rhône.

Du côté de la clientèle étrangère, qui représente le dernier quart des touristes, le top cinq reste quasiment inchangé par rapport en 2019 : l’Espagne se démarque nettement au premier rang, suivie de la Belgique, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la Suisse. « Par rapport à l’année dernière, c’est auprès des clientèles espagnoles, allemandes et américaines que l’on observe les plus forts rattrapages sans atteindre encore les volumes de 2019 », termine le Comité régional du tourisme et des loisirs.