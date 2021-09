Tarn. Un pigeonnier emblématique sélectionné par la Mission patrimoine

Situé à Labastide-Saint-Georges, le pigeonnier du Travet, le plus ancien du Tarn, figure dans la liste des bâtiments choisis par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern pour être restaurés.

Pas de jaloux, en Occitanie, chacun des 13 départements a vu un de ses bâtiments sélectionné par la Mission Patrimoine de l’animateur Stéphane Bern. Dans le Tarn, c’est le plus ancien pigeonnier du département qui a été choisi pour faire l’objet d’une restauration.

Un pigeonnier édifié en 1614

Situé à Labastide-Saint-Georges, village localisé sur la rive gauche de l’Agout, à quelques encablures de Lavaur, ce pigeonnier emblématique, a en effet été édifié en 1614 et est protégé au titre des Monuments Historiques en 1952. Dénommé pigeonnier « du Travet » du nom d’un ancien château adjacent, l’édifice est notamment visible depuis les jardins de l’Evêché et de la plateforme située derrière la cathédrale Saint Alain de Lavaur. Construit en briques foraines, à double arcades autour d’un pilier central avec escalier et voûtes d’ogives, il comportait à l’origine 500 nichoirs, dont 200 environ subsistent encore aujourd’hui, fabriqués à partir de poteries accolées aux quatre côtés du mur du premier étage.

Fragilisé par l’usure du temps

Ce pigeonnier, monument emblématique du patrimoine de proximité, est hélas en mauvais état. Fragilisé par l’usure du temps, une première tranche de sauvegarde, réalisée en 2018, a permis de conforter la structure de cet édifice. Néanmoins, afin de finaliser la conservation et la remise en valeur de ce précieux bâtiment, une seconde tranche de restauration patrimoniale s’avère nécessaire. Grâce à cette sélection par la Mission patrimoine, chacun peut donc désormais contribuer à la réalisation de ce programme patrimonial d’envergure. Les pigeonniers font en effet partie de l’histoire du département. le Tarn en compte près de 1700.