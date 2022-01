Le monde des dinosaures est à Albi, pour une exposition

L’exposition Le monde des dinosaures est à Albi, dans le Tarn, durant le week-end des 29 et 30 janvier. Une quarantaine de modèles sont proposés.

C’est l’occasion de faire un tour à Jurassic Park. L’exposition Le monde des dinosaures est à Albi, dans le Tarn, pendant le week-end des 29 et 30 janvier. “Montez dans une machine à remonter le temps et retourner à l’ère du Mésozoïque lorsque la Terre regorgeait de redoutables prédateurs et d’herbivores”, invite les organisateurs de cette exposition.

Ils annoncent “un véritable voyage à travers le temps parmi 45 dinosaures plus vrais que nature du Trias, du Jurassique et du Crétacé”. Et pour cause. 29 de ces modèles sont animés et réagissent aux passages des visiteurs avec des mouvements et des sons. De quoi rendre la visite plus interactive et qui sait, provoquer quelques sursauts.

L’exposition permet de suivre l’évolution des dinosaures dans le temps

C’est l’occasion de voir le Tyrannosaure de cinq mètres de haut et treize mètres de long. Ou encore le Spinosaure, le Pachyrhinonsaure, l’Iguanodon et le géant des airs, le Quetzalcoatlus. Cela donne un aperçu intéressant des conditions de vie, des formes et des tailles d’une espèce qui dominait autrefois le monde. Pour chaque dinosaure exposé, un panneau didactique est présent pour connaître sa taille, l’époque à laquelle il a vécu, son régime alimentaire…

“L’exposition permet au visiteur de suivre l’évolution des dinosaures à partir du Trias supérieur, lorsque les premiers spécimens sont apparus, en passant par l’ère jurassique, avec une diversification en différentes espèces, jusqu’à leur extinction, survenue à la fin du Crétacé, probablement à la suite de l’impact sur la Terre d’un gros astéroïde, il y a environ 65 millions d’années”, expliquent encore les organisateurs en guise de présentation de l’exposition.

Informations pratiques : Le monde des dinosaures à Albiexpo, hall 1, à Albi ; tarif de la visite : 10 euros, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans ; pas de réservation, billetterie en vente uniquement sur place aux guichets de l’exposition ; infos au 06 73 55 05 58 ou sur le site internet de l’exposition.