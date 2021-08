Le Tarn franchit le seuil d’alerte maximal : masque obligatoire et alcool interdit pour freiner la 4e vague

Face à la forte accélération de la propagation du Covid-19 dans le Tarn, la préfecture vient de publier un arrêté rendant le port du masque obligatoire et interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique.

Avec un taux d’incidence qui est passé de 13,7 cas pour 100 000 habitants à 314 pour 100 000, ce mardi 3 août, le Tarn entre dans la quatrième vague de l’épidémie de Covid-19. « Le virus est très présent dans le département et poursuit sa forte accélération », alerte la préfecture qui vient de publier un arrêté visant à durcir les mesures sanitaires.

Masque obligatoire et consommation d’alcool interdite sur la voie publique

En effet, Catherine Ferrier, la préfète du Tarn vient de publier un nouvel arrêté rendant obligatoire le port du masque dans certaines circonstances et interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique. Ainsi, le port du masque sanitaire sera de nouveau obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans dans les situations où la distanciation sociale ne sera pas possible :

En cas de regroupement donnant lieu à un contact prolongé entre les personnes

Dans les rues commerçantes aux heures de fortes affluence

Aux abords des établissements scolaire ou des lieux accueillant des mineurs

Aux abords des gares et des zones d’attente des transports en commun

Dans toutes les files d’attente

Dans les marchés, brocantes et autres foires en plein air

Cette mesure est en vigueur sur l’ensemble du territoire mais ne concerne pas les personnes handicapées munies d’un certificat munies d’une dérogation ou les personnes pratiquant une activité physique.

Par ailleurs, la consommation d’alcool sur la voie publique est interdite, jusqu’au 31 août inclus, hors des terrasses de bars et restaurants.

(Source : communiqué de presse)