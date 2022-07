Pollution. Des eaux usées rejetées dans le Tarn après un incident à une station d’épuration

Des eaux usées sont déversées dans le Tarn depuis un incident à la station d’épuration de Pratgraussals à Albi dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 juillet. En conséquence, la préfecture a décidé « l’interdiction temporaire de la baignade dans les deux lieux autorisés à Rivières et Rabastens, et la limitation des activités nautiques à Albi ».

Des eaux usées sont rejetées dans le Tarn. Photo d’illustration : Le Tarn à Rivière-sur-Tarn en Aveyron. Crédit photo CC BY SA Krzysztof Golik – Wikimedia commons

Alerte à la pollution. La station d’épuration de Pratgraussals à Albi est hors service depuis environ 3h30, mardi 26 juillet. En cause, « une surchauffe sur une installation électrique (qui) a entraîné l’arrêt du poste de relevage des eaux usées », selon les explications données par la préfecture du Tarn.

En conséquence de cet incident à la station d’épuration de Pratgraussals à Albi, des eaux usées sont rejetées directement dans le Tarn. Les services de l’État surveillent l’évolution de la situation.

Des restrictions dans le Tarn pendant que la station d’épuration est hors service

« Dans l’attente du rétablissement de la situation, trois types de mesures ont été prises en lien avec les maires et gestionnaires concernés », annonce la préfecture. Elle a notamment décidé « l’interdiction temporaire de la baignade dans les deux lieux autorisés à Rivières et Rabastens, et la limitation des activités nautiques à Albi ».

Pour éviter de contaminer les cultures, la préfecture demande aussi « la suspension de l’irrigation pour le seul maraîchage depuis le Tarn en lien avec la Chambre d’agriculture ».

Enfin, les services de l’État annoncent « la mise en alerte du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Gaillac et le prestataire Veolia pour mettre en œuvre les mesures élémentaires de précaution concernant l’alimentation en eau potable (trois captages sur le Tarn) ».

En revanche, la remise en service de la station d’épuration de Pratgraussals à Albi n’est pas annoncée par la préfecture d’Albi pour l’instant.