Élisabeth Borne en déplacement à Albi pour signer un contrat entre l’État et la Région

La Première ministre se déplace dans le Tarn jeudi 20 octobre. Élisabeth Borne doit se rendre à Albi pour signer le contrat de plan État-Région en présence de la présidente de l’Occitanie Carole Delga. Elle prendra ensuite la direction de Gaillac pour prononcer un discours sur la transition écologique.

Élisabeth Borne se déplace à Albi et Gaillac, dans le Tarn, ce jeudi 20 octobre. CC BY 2.0 EU2017EE Estonian Presidency

La Première ministre prépare un déplacement dans le Tarn ce jeudi 20 octobre. Élisabeth Borne se rendra d’abord au Palais de la Berbie, qui abrite le musée Toulouse-Lautrec à Albi, pour une visite. Cette dernière sera suivie de la signature du contrat de plan État-Région (CPER), en présence de la présidente de l’Occitanie Carole Delga (PS), selon des informations rapportées par le Journal d’Ici.

Le document signé représente le principal cadre contractuel entre l’État et la Région, qui s’engagent ensemble sur la programmation et le financement des projets portés en Occitanie sur la période 2021 à 2027. Plus de 5,7 milliards d’euros seront mobilisés : 2,9 milliards par la Région et 2,8 milliards par l’État. Ce budget servira à mettre en œuvre des projets liés à « la transition écologique, la recherche, l’innovation, l’enseignement supérieur, la cohésion sociale et territoriale, la formation professionnelle, la culture, le patrimoine, le tourisme et le sport, l’attractivité du littoral et des montagnes, l’aménagement numérique, le désenclavement routier et ferroviaire et le canal des deux mers », explique la Région Occitanie.

Après Albi, Élisabeth Borne ira à Gaillac

Après à la signature du contrat de plan État-Région 2021-2027 à Albi, Élisabeth Borne devrait prendre la direction de Gaillac. Elle prononcera dans l’après-midi un discours sur la transition écologique dans les locaux du groupe Surplus Recyclage, spécialisé dans la récupération d’épaves et le reconditionnement de pièces usagées. Durant sa prise de parole, la locataire de Matignon devrait exposer les volontés du gouvernement en matière de planification écologique, alors que la France a battu des records de chaleur cet été à cause du réchauffement climatique.