Balade lumineuse à Albi, « dans les pas de Toulouse-Lautrec »

À l’occasion du centenaire du musée Toulouse-Lautrec, la ville d’Albi lance la Balade lumineuse. Dès ce dimanche 5 juin et jusqu’au 4 septembre, ce parcours-spectacle s’ouvre au public, au cœur du jardin du Palais de la Berbie.

La balade lumineuse a lieu dans les jardins du Palais de la Berbie. Crédit : Krzysztof Golik, CC BY-SA 4.0.

« Des ambiances prégnantes, festives, et poétiques », c’est ce que promet la ville d’Albi dans un communiqué. Car une nouveauté arrive dans les rendez-vous culturels de cet été : la Balade lumineuse « dans les pas de Toulouse-Lautrec ». Un évènement nocturne qui se tient à l’occasion du centenaire du musée Toulouse-Lautrec. Il commence ce dimanche 5 juin 2022 et durera jusqu’au 4 septembre.

Le parcours de la Balade lumineuse

Le jardin du Palais de la Berbie, labellisé « Jardin remarquable », est mis à l’honneur et marié à l’univers d’Henri de Toulouse-Lautrec. Le résultat : « Un parcours-spectacle immersif mêlant les arts plastiques et le patrimoine. Lumières changeantes, projections d’images, au milieu de sons et installations plastiques, l’atmosphère des lieux fréquentés par l’artiste et l’évocation de ses œuvres vont métamorphoser le site et créer la surprise », détaillent les organisateurs.

Ainsi, le parcours de la Balade lumineuse débute au niveau de la venelle au pied de la tour Sainte-Catherine. Il passera ensuite par la tour du Bastion avant de descendre sur le jardin du Palais. Puis la prochaine étape, le chemin de ronde, avant de se terminer sur la terrasse de Bernis. L’occasion aussi de découvrir l’atelier de Toulouse-Lautrec, le Moulin Rouge ou encore le divan japonais…

Il sera possible de faire la Balade lumineuse d’Albi de 22h à minuit jusqu’au 31 juillet 2022. Du 1er août au 4 septembre, les horaires seront légèrement élargis : de 21h30 à minuit. Elle est gratuite pour les moins de 18 ans et à 5€ pour les adultes. Des réductions sont possibles pour les visiteurs du musée ou les albigeois (tous les détails des tarifs réduits sur le site de la mairie).

William Bernecker