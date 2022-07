Albi. Premier week-end pour Place(s) aux artistes

Cet été, Albi relance Place(s) aux artistes, une programmation consacrée au spectacle vivant sur les places de la ville. Se déroulant du 19 juillet au 20 août, le rendez-vous propose tous les jours des animations culturelles gratuites.

La place du Vigan fait partie des élues du festival Place(s) aux artistes. Crédit photo : Krzysztof Golik (wikimedia commons) CC BY-SA 4.0.

En juillet et août, les belles places albigeoises accueilleront, en plus des touristes, des artistes. Du 19 juillet au 20 août, la Ville d’Albi organise “Place(s) aux artistes”, une série de rendez-vous culturels gratuits.

En tout, plus de cinquante animations de spectacle vivant, pour enfants, et musicales sont prévues. Elles se tiendront sur les places du cœur de ville : Sainte-Cécile, du Château, Saint-Salvi, Savène, du Vigan. Mais aussi sur le parvis de l’église de la Madeleine, les berges du Tarn, la Coulée verte du parc Rochegude, et son hôtel.

Quelques exemples de la programmation de Place(s) aux artistes

Mardi 26 juillet (18h45), la place Sainte-Cécile accueillera Combo Karib, un groupe au répertoire de chansons caribéennes, haïtiennes ou encore jazz créole. À 21h, place du Château, ce sont les jeunes artistes d’Albi qui pourront s’exprimer. Douze jeunes talents, repérés lors de la 13e édition du tremplin musical Talents de quartier, seront sur scène. Ils interpréteront des grands classiques de la chanson : Jean-Jacques Goldman, Aretha Franklin, Adèle, Vianney, Pat Benatar, etc.

Le lendemain, Place(s) aux artistes accueillera, rue de la Madeleine, devant une des églises emblématiques d’Albi, un spectacle de magie. Les comédiens allieront rires, magies, marionnettes, clowns et musique pour le plaisir des enfants (16h45).

À 21h, l’ambiance changera sur le parvis de l’église, avec un concert de Call Back. Une formation emmenée par le chanteur-musicien tarnais, originaire de Dublin, Gerry Carter. Il sera entouré du contrebassiste irlandais à la carrière internationale Bernard O’Neill, et du guitariste tarnais Alem Alquier. Le trio revisitera sur scène les grands classiques des années 50 à 70, de Louis Amstrong à la pop anglaise en passant par la folk américaine.

La programmation est à retrouver sur le site internet de la mairie, ou directement sur les places d’Albi !