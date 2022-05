Albi : Les faucons pèlerins au cœur de la ville

Le 28 mai, 4 et 18 juin prochain, la Ville d’Albi et la Ligue protectrice des oiseaux, organise trois séances d’observation des faucons pèlerins avec jumelles et longues-vues. L’occasion de découvrir les deux fauconneaux nés fin avril dans le nichoir situé sur le clocher de la Cathédrale Sainte-Cécile.

Des faucons pèlerins sont observable au coeur de la ville d’Albi. (Image d’illustration CC BY-ND 2.0 Hans Splinter / Flickr)

L’arrivée d’une nouvelle femelle a amorcé un nouveau cycle de reproduction pour les faucons pèlerins du clocher de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi. Deux fauconneaux sont ainsi nés fin avril. Ces cas de reproductions en milieu urbain sont aujourd’hui uniques dans la région et très rares au niveau national. Depuis 2001, ce sont une quarantaine de faucons qui se sont envolés depuis le monument albigeois.

À l’approche de l’envol des deux derniers-nés, la Ville d’Albi et la Ligue pour la protection des oiseaux, organise des animations autour des faucons pèlerins au cœur de la ville. Le 28 mai, 4 et 18 juin prochain, les visiteurs auront l’occasion d’observer ces oiseaux depuis les jardins du Palais de la Berbie entre 16h et 18h45.

Deux caméras 24h/24

Animal fascinant de par ses capacités, véritable représentation divine au temps des pharaons, le faucon pèlerin a bien failli disparaitre du continent européen dans les années 1970. En 1989, le Tarn ne comptabilisait plus que 3 couples. La ville d’Albi et la Ligue pour la protection des oiseaux (L.P.O) du Tarn, agissent ensemble depuis, pour permettre à l’espèce de perdurer. Depuis la première nidification réussie en 2001, l’espèce se reproduit chaque année avec succès.

Symbole de noblesse, les faucons de la Cathédrale Sainte-Cécile bénéficient d’une visibilité 24h/24 grâce à la mise en place de deux caméras installées en 2008. Plus récemment, la mairie permet de suivre en direct via son application gratuite «Albi dans ma poche», le développement des jeunes faucons directement depuis son smartphone.

Quentin Beilloin