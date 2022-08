Sécheresse. Durcissement des restrictions d’eau dans le Tarn

La préfecture du Tarn décide de durcir les restrictions d’eau à compter du mardi 9 août afin de limiter les impacts de la sécheresse.

À l’image de la Haute-Garonne, la préfecture du Tarn décide de durcir les restrictions d’eau mises en place dans le département dès le mardi 9 août. L’objectif est toujours de limiter les effets de la sécheresse qui frappe le pays.

« Le mois de juillet 2022 est le mois le plus sec enregistré depuis 1960 dans le Tarn. La température moyenne du mois de juillet établie à 23,9°C est plus chaude de 2,8 °C par rapport à la normale », explique la préfecture tarnaise.

« Dans ce contexte, le tarissement des petits cours d’eau se poursuit sur la totalité du département. L’ensemble des cours d’eau non réalimentés par des retenues ou barrages sont à présent en interdiction totale de prélèvements agricoles (Agros, Assou, Bagas, Bernazobre, En Guibaud, Sor, Tescou, Rance) », poursuit la préfecture du Tarn.

Elle ajoute que « les principales rivières du bassin du Tarn (Agout, Dadou, Tarn) et du bassin de l’Aveyron sont soutenues depuis le mois de mai par des lâchers d’eau effectués depuis les retenues et barrages. Ces retenues ont été très sollicitées au printemps, à cause de la précocité de la sécheresse, alors qu’elles doivent permettre d’assurer l’ensemble des usages jusqu’à la fin de l’étiage. (…) Malgré ce fort soutien d’étiage, les objectifs de débit ne peuvent plus être tenus au regard des stocks disponibles sur les cours d’eau réalimentés et le seuil d’alerte renforcée a été franchi sur plusieurs cours d’eau. »

Les restrictions d’eau dans le Tarn

Au regard de la sécheresse en cours, voici les principales restrictions d’eau en vigueur dans le Tarn à partir du mardi 9 août à 9 heures :

– Le lavage des véhicules hors des stations professionnelles équipées d’économiseurs d’eau est interdit, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires – alimentaires) ou technique (bétonnière, etc.) et pour les organismes liés à la sécurité ;

– Le remplissage des piscines privées existantes au 01 juin 2022 est interdit. La vidange des piscines publiques est soumise à autorisation ;

– L’arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément, espaces sportifs de toute nature est interdit ;

– L’arrosage des jardins potagers est interdit de 8 heures à 20 heures ;

– L’arrosage des stades est interdit ;

– Les fontaines publiques en circuit ouvert devront être fermées ;

– Le lavage des voiries est interdit sauf impératif sanitaire et à l’exclusion des balayeuses laveuses automatiques ;

Informations pratiques : l’ensemble des restrictions sont disponibles sur le site de la préfecture.