“Collabo”, “Nazie” : la permanence de la députée LREM du Tarn a été vandalisée

La permanence de la députée La République En Marche (LREM) du Tarn Muriel Roques-Étienne a été vandalisée ce week-end à Albi. Une plainte va être déposée.

« “Collabo”, “Nazie”… Hier, ma permanence a subi des dégradations honteuses », déplore la députée La République En Marche (LREM) du Tarn, Muriel Roques-Étienne, sur Twitter. Ce samedi 23 octobre au soir, des tags haineux ont été constatés sur la vitrine de ses bureaux situés au 63 avenue Gambetta, à Albi.

Parmi les messages inscrit, il est également possible d’y lire des références à la décision de prolongation du Pass Sanitaire : « Liberté sanitaire », « Vive le RIC » (référendum d’initiative citoyenne), « Honte au pass nazitaire », « Santé à la carte bleue ». Ou encore des attaques à la politique du gouvernement : « Banque = Macron = Fizer » (Pfizer, NDLR), « Démocratie au rabais », « France = champs de ruines », « Constitution sabotée » et « Totalitarisme ».

Soutien des élus

L’élue de la première circonscription du département a notamment reçu le soutien de Pierre Nicolas Bapt, le président de la fédération de Haute-Garonne du Parti Radical de Gauche. « total soutien. la démocratie ne peut tolérer de tels agissements », a-t-il réagi sur le réseau social. En commentaire, la députée du département de l’Hérault Patricia Mirallès a ajouté : « Malheureusement, c’est notre quotidien ».

« Collabo », « Nazie »… Hier, ma permanence a subi des dégradations honteuses. Menaces de mort, agressivités, dégradations, tout ça ne m’arrêtera pas et me motive encore plus à poursuivre mon mandat.#PassSanitaire @LaREM_AN pic.twitter.com/78pa5XjcOe — Muriel RoquesEtienne (@MRoquesetienne) October 24, 2021

« Menaces de mort, agressivités, dégradations, tout ça ne m’arrêtera pas et me motive encore plus à poursuivre mon mandat », a terminé Muriel Roques-Étienne. Une plainte devrait être déposée.