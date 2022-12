Lâché par Orange, Scopelec dénonce un coup de poignard

À la veille d’une audience au tribunal commercial de Lyon, les salariés de Scopelec ont appris qu’Orange soutiendra un concurrent.

À la veille d’une audience au tribunal commercial de Lyon, les salariés de Scopelec ont appris qu’Orange soutiendra un concurrent. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY SA Département des Yvelines

C’est un revirement de situation qui rabat les cartes. Alors que le tribunal de commerce de Lyon examinera les offres de reprise de Scopelec jeudi 8 décembre, les salariés de l’entreprise ont appris qu’Orange soutiendra une offre concurrente de celle qu’ils soutiennent en majorité.

Scopelec, la plus grande société coopérative de France, traverse une passe difficile depuis la perte d’un gros contrat avec l’opérateur historique. La société, dont le siège social est à Saint-Orens, près de Toulouse, assurait la pose de la fibre optique et l’entretien du réseau cuivré d’Orange. Elle est en redressement judiciaire depuis le 27 septembre.

Parmi les offres que doit étudier le tribunal du commerce de Lyon, se trouve le projet “Newscope”. Il est porté par l’actuel président du directoire de Scopelec, Carlos Verkaeren. Avec ce projet, Orange ne serait plus donneur d’ordre, mais simple client. L’opérateur ne rapporterait que 25% du chiffre d’affaires.

Stupéfaction et colère chez Scopelec face à la décision d’Orange

Scopelec « accueille avec une stupéfaction mêlée de colère la décision d’Orange d’écarter Scopelec des marchés de sous-traitance sur le territoire national. Une décision d’autant plus incompréhensible que, le 2 décembre, le géant des télécoms informait la direction de Scopelec qu’elle allait apporter son soutien au projet de reprise Newscope », fait savoir l’entreprise.

« Ce revirement priverait notre entreprise d’une partie importante de son activité et condamnerait l’offre de Newscope avant même qu’elle ait pu être examinée par le tribunal de commerce de Lyon », note Carlos Verkaeren. « En prenant une décision unilatérale de dernière minute, et en redistribuant les marchés entre d’autres candidats à la reprise, Orange s’exonère du cadre juridique qui prévaut dans notre pays et des responsabilités dévolues aux organes de la procédure en matière de droit commercial. Nous ne pouvons l’accepter ».