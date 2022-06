Les 5 plus beaux couchers de soleil dans le Tarn

Tarn Tourisme a déniché les cinq meilleurs endroits pour admirer les couchers de soleil dans le département. Voici les spots pour bien profiter cet été.

Coucher de soleil à Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn. Crédit : AlineRockstud68 (Wikimedia Commons) CC BY-SA 4.0.

L’été est synonyme de chaleur, de douces journées qui s’allongent… Et donc de couchers de soleils tardifs. Alors qu’on soit en vacances ou qu’on travaille, on peut toujours profiter du spectacle rosé ou orangé des derniers instants du jour. Pour les Tarnais ou ceux qui ont prévu de se rendre dans le département, Tarn Tourisme a sélectionné cinq endroits « pour s’espanter ». En occitan, « être espanté » c’est tout simplement être enthousiasmé, en l’occurrence par les points de vue que le Tarn peut offrir.

Les 5 lieux pour profiter du coucher de soleil dans le Tarn

Depuis Puycelsi, dans les cités médiévales. Certains villages et bastides du Tarn rappellent le Moyen Âge. Perchés, ils sont parfaits pour observer le coucher de soleil dans une atmosphère hors du temps. Rendez-vous à Puycelsi, Cordes-sur-ciel, ou encore Castelnau de Montmiral.

Sur les méandres du Tarn à Ambialet. Il faut monter au Prieuré d’Ambialet, ancien monastère bénédictin pour voir le Tarn se plier en deux. Surplombant la presqu’île, il permet de voir le soleil se coucher sur les plateaux de l’albigeois et les collines du Ségala.

À la Capelette de Dourgne. Il faudra randonner sur une douzaine de kilomètres pour admirer la richesse des paysages depuis la Capelette de Dourgne. Serpentant dans la Montagne Noire, la randonnée offre de magnifiques panoramas sur la plaine du Lauragais.

Dans les ruelles de Lautrec. Lautrec, c’est l’endroit idéal pour flâner, se rencontrer, et se balader. Mais aussi pour admirer les couchers de soleil dans un endroit du Tarn particulier : le Pays de Cocagne.

Sur les toits d’Albi. Comment ne pas citer Albi quand on veut apprécier les couchers de soleil du Tarn ? Sur les toits de la cité épiscopale, on peut admirer la lumière changer les tons de Sainte-Cécile, la plus grande cathédrale en brique du monde.

William Bernecker