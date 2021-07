Tous à la Plage : Montauban lance ses festivités d’été 

Pour la deuxième année consécutive, Montauban lance ses festivités d’été. Avec Tous à la Plage, neuf semaines au cours desquelles sera proposée une cinquantaine de rendez-vous culturels et festifs pour une saison estivale

Transats, parasols, espace fraîcheur avec brumisateurs et jeux gonflables. Pendant 10 jours, le sable s’invite à l’esplanade des Fontaines et transforme Montauban en station balnéaire autour de La Plage. Un instant de pure détente et de convivialité du vendredi 23 juillet au dimanche 1er août. Petits et grands, entre amis ou en famille, il y en a pour tous les goûts. Activités sportives et ludiques, son et lumière, concerts et marché nocturne sont au programme de ce rendez-vous ensoleillé.

Les annonces récentes de l’Etat conduisent le Grand Montauban à adapter les consignes sanitaires. A l’entrée de La Plage, il sera nécessaire pour toute personne de plus de 17 ans de présenter une pièce d’identité et un pass sanitaire. Celui-ci devrai prouver la vaccination ou la preuve d’un test RT-PCR / antigénique négatif de moins de 48 heures. Sinon, le résultat d’un test RT-PCR / antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire.

Lors de cet événement, il y aura des spectacles d’eau avec une scénographie autour de la lumière et de vidéos projetées sur un écran d’eau, son et jets de fontaine. Ces spectacles auront lieux ce soir et demain soir à partir de 22h.

De nombreuses soirées musicales sont aussi prévues. Voici la programmation :

Samedi 24 juillet : Zia , rock, soul et funk

Dimanche 25 juillet : Salsa, parrilla, orchestre salsa

Lundi 26 juillet : Summer break Fun Radio avec Dj Guest Jlow

Mardi 27 juillet : In time, trouve, soul et pop

Mercredi 28 juillet : Couleur café, trio vocal

Vendredi 30 juillet : Bee & The Honey Bears, calypso et blues

Samedi 31 juillet : Les tontons Givrés, chanson française

Le concert de Mickael Jones, guitariste et compositeur du trio Goldman, change de lieu pour recevoir le public attendu dans les meilleurs conditions. Rendez-vous le jeudi 29 juillet à 21h au jardin des Plantes.

En plus de cela, de nombreuses activités sportives seront proposées chaque après-midi.