Tarn-et-Garonne. Après les inondations, les travaux estimés à 288 000 euros

Le conseil départemental du Tarn-et-Garonne a établi une première estimation financière des travaux à effectuer après les inondations de ce mois de janvier.

Les choses se précisent. Le conseil départemental du Tarn-et-Garonne annonce avoir effectué une première estimation financière des travaux à réaliser après les inondations qui ont touché les départements entre le 10 et le 14 janvier.

La première estimation prévoit 288 600 euros de travaux à mettre en œuvre. “Pour l’essentiel, il s’agit de travaux de reprise d’accotements et de curage de fossés. Les routes départementales les plus impactées sont naturellement celles longeant la Garonne et ses affluents”, indique le département dans un communiqué publié sur son site internet.

“Les travaux sont d’ores et déjà amorcés par les agents départementaux afin de les terminer dans les meilleurs délais”, indique encore le conseil départemental. “Nous pouvons par exemple noter que la RD 77 entre Monbéqui et la Garonne est déjà réparée”.

Comme plusieurs départements du sud-ouest, le Tarn-et-Garonne a connu d’importantes pluies. La Garonne et ses affluents sont sortis de leur lit, provoquant des inondations. Plusieurs routes départementales ont été coupées, comme la RD 14 entre Castelsarrasin et Cordes-Tolosannes, ou encore la RD 953 entre Valence-d’Agen et Saint-Loup.

Informations pratiques : il est possible de suivre en temps réel les conditions des routes grâce au numéro vert 0 800 390 677 et la page « Inforoute » du site internet du ledepartement.fr/inforoute, y compris lors d’événements climatiques exceptionnels.