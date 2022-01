Tarn-et-Garonne. Après les inondations, c’est l’heure du bilan

Les crues historiques qui ont touché le sud-ouest en ce mois de janvier ont laissé des séquelles. L’heure est donc au bilan des dégâts provoqués par les inondation dans le Tarn-et-Garonne.

Des crues historiques ont surpris les habitants du sud-ouest en ce mois de janvier. Elles ont laissé des séquelles. L’heure est donc venue de faire le bilan des dégâts. Plusieurs communes ont été touchées en Occitanie, dans les départements de la Haute-Garonne, de l’Ariège ou encore du Tarn-et-Garonne.

À Castelsarrasin, en Tarn-et-Garonne, les quartiers de Bénis et de Rivière basse gardent des traces importantes des inondations. La commune espère que l’état de catastrophe naturelle sera reconnu. Cela permettra une meilleure prise en charge et une meilleure indemnisation auprès des assurances.

D’autant plus qu’une digue de quatre mètres qui protège Castelsarrasin a mal résisté aux intempéries. La commune va faire intervenir une pelle mécanique pour sécuriser les habitations et reboucher les trous de cette digue au plus vite, selon France 3 Occitanie. Alors que la question des coûts se pose, les élus locaux espèrent que l’État viendra soutenir financièrement ce chantier. La question de son entretien à long terme est également sur la table.