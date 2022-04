Que faire dans le Tarn-et-Garonne pendant les vacances de Pâques ?

Profitez des vacances de Pâques dans le Tarn-et-Garonne pour poursuivre votre quête d’œufs en chocolat, réaliser un jeu de piste dans le village de Lamothe-Capdeville, participer à une murder party dans l’espace ou faire des recherches scientifiques sur les petites bêtes aquatiques du parc de Lère.

La chasse aux oeufs de Pâques continue dans le Tarn-et-Garonne

Il reste encore quelques œufs à trouver dans le Tarn-et-Garonne. À l’occasion des vacances de Pâques, la ludothèque du Quercy Caussadais, à Caussade, organise un atelier spécial pour que les enfants imaginent leurs propres parcours de chasse aux œufs en chocolat sur le thème de la ferme. Un escape game aura également lieu durant les deux week-end des vacances. L’objectif sera d’aider les œufs à se libérer d’un jeu dans lequel ils ont été capturés sans leur approbation.

Infos pratiques : Ludothèque du Quercy Caussadais, 21 avenue du Général Leclerc, Caussade. Atelier “Fabrique ta course aux œufs” mardi 26 avril de 10h à 11h30 et Escape Game samedi 30 avril et 7 mai à 10h30 ou 14h30.

Sur inscription au 05 63 26 16 66.

Les plus férus de chocolats pourront également prendre part à une grande chasse aux œufs de Pâques ce mercredi 27 avril à l’abbaye de Belleperche, ou le mercredi suivant, dans la cité médiévale de Lauzerte. Cette dernière quête sera organisée sous forme d’un jeu de piste composé de dix épreuves. Il faudra retrouver les ingrédients d’une recette mystère qui ont été cachés dans les plus beaux lieux du village.

Infos pratiques : Chasse aux œufs à l’abbaye de Belleperche, 121 route de Belleperche, Cordes-Tolosannes, mercredi 24 avril à 14h, sur inscription au 05 63 95 62 75.

Chasse aux œufs à la mairie de Lauzerte, 5 rue de la mairie, mercredi 4 mai de 10h à 15h, sur inscription au 05 63 94 66 61.

Participez à une murder party dans l’espace

Le centre culturel du Sacré-Coeur de Montricoux organise une murder party ce vendredi 27 avril, en partenariat avec le spécialiste de l’escape game “Maîtres de l’évasion”.

Vous vous retrouverez projetés en 2147. La Terre est devenue inhabitable. Alors, vous décidez d’intégrer le dernier vol du vaisseau spatial nommé M-103 Galacticaen qui prend la direction d’une planète potentiellement habitable. Ce voyage est la dernière chance de survie de l’espèce humaine.

Après des décennies de sommeil, vous vous réveillez pour terminer le voyage. Mais ce dernier ne se passe pas comme prévu. Et si le vaisseau avait été saboté durant votre long repos ? Vous aurez trois heures pour sauver l’humanité.

Infos pratiques : Centre culturel du Sacré-Coeur, 7 rue des Remparts, Montricoux. Vendredi 29 avril, de 20h à 00h.

À partir de 15 ans, sur réservation au 05 63 02 41 09.

Étudiez les petites bêtes aquatiques au parc de la Lère pendant les vacances de Pâques

Les enfants pourront se glisser dans la peau de petits scientifiques pendant les vacances de Pâques en participant à l’animation organisée par l’office du tourisme du Quercy Caussadais au Parc de la Lère. Équipés d’une épuisette, de bocaux et de fiches d’identification, les chercheurs en herbe apprendront à capturer, étudier puis reconnaître les différentes petites bêtes qui peuplent les milieux aquatiques du département, avant de les relâcher dans la nature.

À la suite de cette activité, profitez du cadre idyllique offert par cet espace naturel de 55 hectares pour vous trouver un coin d’herbe ombragé et déguster un pique-nique. L’après-midi, vous pourrez vous essayer à la pêche dans un des quatre lacs du domaine en compagnie de nombreux autres amateurs. Pour cela, il suffit de s’inscrire à l’atelier d’initiation à la pratique proposé par l’office du tourisme.

Infos pratiques : Parc de la Lère, Monteils. Mardi 26 avril, de 10h à 12h, puis de 14h à 16h. Inscription au 05 63 26 04 04.

Aidez Astérix à rejoindre Obélix grâce à un jeu de piste dans le Tarn-et-Garonne

Profitez des vacances de Pâques pour prendre le temps de réaliser un jeu de piste dans Lamothe-Capdeville. L’enquête a été imaginée dans le but de vous faire découvrir l’histoire de ce petit village situé au cœur du Tarn-et-Garonne.

Accompagnés d’un livret-jeu, vous devrez aider Astérix à rejoindre son ami Obélix. Car Panoramix s’est quelque peu trompé dans le dosage des ingrédients de sa potion magique. Et en la buvant, Astérix s’est retrouvé projeté en 2022, dans la commune de Lamothe-Capdeville.

Pour que le Gaulois retrouve la recette d’un nouveau breuvage qui le ramènera dans l’antiquité, il faudra que vous l’aidiez à résoudre 18 énigmes. Celles-ci vous mèneront dans différents lieux du village afin que vous dénichiez les indices. Le code secret trouvé à la fin du jeu de piste vous permettra d’accéder à la fameuse potion magique.

Infos pratiques : Jeu de piste à réaliser en autonomie à Lamothe-Capdeville. Gratuit.

Disponible en version papier ou en version mobile.