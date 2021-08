Opération flash de vaccination à Saint-Antonin-Noble-Val

Les 3 et 4 août 2021, une opération flash de vaccination aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Antonin-Noble-Val, dans le Tarn-et-Garonne.

La préfecture du Tarn-et-Garonne informe qu’une opération flash de vaccination aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Antonin-Noble-Val, les 3 et 4 août 2021, de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Cette opération à destination des personnes prioritaires et du grand public est organisée avec le soutien de l’Agence régionale de santé, qui met à disposition 400 doses de vaccins par jour, soit 800 doses au total ; du centre de vaccination de Nègrepelisse qui offre son soutien logistique et qui assure la coordination ; du Conseil départemental du Tarn-et-Garonne qui met à disposition une équipe de soignants ; de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val, qui accueille l’opération dans sa salle des fêtes et met à disposition son personnel administratif et technique.

Les publics visés par l’opération de vaccination

Cette opération de vaccination est menée à destination des professionnels de santé (personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, établissements pour personnes en situation de handicap, et tous les professionnels travaillant au contact de personnes âgées et d’enfants) ; elle s’adresse aussi aux professionnels de la restauration qui disposeront des créneaux réservés pour se faire vacciner durant ces deux journées.

Ces professionnels doivent se manifester auprès de leur hiérarchie ou se présenter directement au centre de vaccination.

Vaccination pour le grand public

La vaccination est également possible pour le grand public qui réside dans le secteur et qui pourra soit prendre rendez-vous, soit se présenter directement sur place sans prendre rendez-vous (vous n’aurez pas, dans ce cas, la garantie d’une place disponible, et le temps d’attente varie en fonction de l’affluence).

D’autres opérations flash de vaccination sont prévues tout au long de l’été dans le département de Tarn-et-Garonne, le 7 août au centre de vaccination de grande capacité de Montauban, les 10, 12, 17 août au centre de vaccination de grande capacité de Castelsarrasin.

Hausse de la circulation virale

Les dernières données épidémiologiques concernant le département de Tarn-et-Garonne continuent d’afficher une hausse de la circulation virale. Au 30 juillet, sur la période du 21 au 27 juillet, le taux d’incidence départemental s’élève à 271,1 cas positifs pour 100 000 habitants (il était de 252,8 le 29 juillet) et le taux de positivité à 5,3% (contre 5,2% le 29 juillet).

Au 25 juillet, près de 55,3% de Tarn-et-Garonnais ont reçu une première injection, et 45,6% disposent d’un schéma complet de vaccination.

Plus d’informations sur le site officiel du gouvernement.

Source : communiqué de presse