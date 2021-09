Nouveau parking, centre-ville piéton…Ce qui change pour le stationnement à Montauban

En cette rentrée, de nouvelles conditions de stationnement sont mises en place en centre-ville de Montauban. Voici ce qu’il faut savoir.

Ce jeudi 16 septembre, le stationnement dans le centre-ville de Montauban connaît un changement majeur avec l’ouverture du nouveau parking Roosevelt, augmenté et modernisé. Une équipement présenté comme essentiel à l’activité commercial mais aussi destiné à rendre le cœur de ville encore plus accessible selon la mairie de Montauban.

Le parking Roosevelt gratuit du 16 au 22 septembre

Les résidents et abonnés, auxquels environ la moitié des places sont réservées, pourront ainsi bénéficier de tarifs préférentiels. Et pour inviter les habitants à découvrir ce nouveau parking, il sera d’ailleurs exceptionnellement gratuit du 16 au 22 septembre.

Les nouvelles règles de stationnement dans le centre de Montauban

En parallèle, la mairie a interrogé habitants et commerçants pour faire évoluer les règles de stationnement en cœur de ville pour lui rendre son caractère avant tout piéton. Plusieurs ajustements ont été apportées aux règles jusque-là en vigueur :

– Pour les riverains avec garage : accès 24h/24, arrêt en zone piétonne limité à 30 minutes

– Pour les riverains sans garage : accès 24h/24, arrêt limité à 30 minutes, interdiction de stationner la nuit (à partir de 19h).

– Pour les commerçants : arrêt limité à 30 minutes,

– Livraisons et services postaux entre 6h et 11h et entre 19h et 21h.

– Pour les PMR : arrêt limité à 90 minutes.