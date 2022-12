Montauban. Un lycée évacué et fermé à cause d’une inondation

Le lycée Antoine Bourdelle à Montauban est fermé depuis la matinée du lundi 5 décembre à cause d’une rupture de canalisation qui a provoqué une inondation. L’internat sera fermé à partir de 18 heures.

Le lycée Antoine Bourdelle à Montauban est fermé lundi 5 décembre à cause d’une rupture de canalisation. © 2022 Google – capture d’écran

Le début de semaine est compliqué pour les 2 500 élèves du lycée Antoine Bourdelle à Montauban. L’établissement est fermé durant toute la journée du lundi 5 décembre, jusqu’à nouvel ordre, à cause d’une rupture de canalisation du système de chauffage. Cet incident a provoqué une coupure du chauffage et une inondation du sous-sol. Il y avait 1,50 mètre d’eau sur un espace de 150 mètres carrés.

« En raison d’une rupture de canalisation, le lycée n’a temporairement plus accès à l’eau. Cela implique une impossibilité d’accès aux sanitaires et un arrêt total du chauffage dans l’ensemble des bâtiments », explique le lycée dans un message publié sur son site. « En conséquence, l’établissement se voit au regret de fermer ses portes jusqu’à nouvel ordre. »

L’internat du lycée Antoine Bourdelle à Montauban fermé dès 18 heures

Les cours ne sont pas assurés depuis 11 heures. Les élèves ont donc été invités à rejoindre leur domicile. « Nous vous remercions de venir chercher votre enfant dès que cela vous sera possible », indiquait l’établissement. Une zone d’attente a été organisée pour faire patienter les élèves.

Le lycée Antoine Bourdelle fait savoir que la restauration scolaire ne pouvait pas fonctionner normalement. Le midi, un repas d’urgence a été mis à disposition pour les élèves qui ne pouvaient vraiment pas quitter les lieux. Aussi, l’internat sera fermé à compter de ce soir 18 heures.

« L’ensemble des services techniques de l’établissement et de la région mettent actuellement tout en œuvre pour permettre un retour à la normale le plus rapidement possible », assure le lycée sur son site.