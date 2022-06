Montauban en Scènes : la programmation du week-end

Le festival Montauban en Scènes fait son grand retour pour sa huitième édition, du 23 au 26 juin 2022. Focus sur la programmation du week-end.

Le label occitan Sud de France est devenu le partenaire officiel du festival pour cette huitième édition.

Le top départ du festival a été donné ce jeudi 23 juin 2022. Montauban en Scènes est de retour pour une 8e édition après deux années blanches en raison de la crise sanitaire.

Clara Luciani, Véronique Sanson et Suzane ont foulé les planches jeudi pour une soirée d’ouverture 100% féminine. Vendredi 24 juin, c’était au tour de Calogero, Eddy de Pretto et Samaka de faire le show au Jardin des Plantes.

Dutronc père et fils, Gaëtan Roussel et Barbara Pravi à l’affiche du samedi

Le duo Dutronc & Dutronc était une des annonces choc de la programmation de cette édition du festival. Jacques et Thomas, père et fils, démontreront leur complicité sur la scène.

Entre pop et chansons intemporelles, Gaëtan Roussel viendra conter en un récit musical son dernier album acoustique intitulé “Est-ce que tu sais”.

Et pour compléter la programmation de ce samedi soir, Barbara Pravi viendra apporter son énergie à Montauban en Scènes. La Révélation féminine des Victoires de la musique de 2022 a aussi écrit l’hymne francophone de l’Eurovision 2021 : “Voilà”.

Kungs, IAM et James BKS en clotûre de Montauban en Scènes

À l’affiche du dimanche 26 juin, James BKS mêlera les sonorités hip-hop, les mélodies pop et les percussions afros. Le fils de Manu Dibango fera résonner sa musique aux multiples facettes, notamment africaine et urbaine.

Le groupe mythique de rap, IAM, viendra sur scène présenter son dixième album “Yasuke”. Les cinq pionniers du hip-hop français montreront leurs plus de 30 ans d’expérience de la scène française.

On retrouvera également Valentin Brunel, plus connu sous le nom de Kungs. Le jeune prodige de la scène éléctro fera danser les amateurs de deephouse et aura la charge de clore Montauban en Scènes.

William Bernecker