Clara Luciani, Suzane, Véronique Sanson : top départ du festival Montauban en scènes

Après deux éditions annulées à cause de la crise sanitaire, le festival Montauban en scènes fait son grand retour dans le jardin des Plantes de la ville. Clara Luciani, Véronique Sanson et Suzane donneront le top départ des festivités ce jeudi 23 juin.

Rendez-vous est donné ce jeudi 23 juin pour le lancement de la huitième édition du festival musical Montauban en scènes. Un retour attendu par les spectateurs, après avoir essuyé deux annulations en 2020 et 2021, à cause de la crise sanitaire.

Clara Luciani, Suzane et Véronique Sanson en ouverture

La première soirée sera 100 % féminine avec une ouverture de bal assurée par la chanteuse pop Clara Luciani, qui fera résonner sa voix à la fois grave et suave dans le jardin des Plantes de Montauban. Elle interprétera les plus célèbres de ses textes poétiques aux rythmes disco.

Un an après avoir bouclé une tournée de plus d’une centaine de dates, Véronique Sanson présentera également son nouveau spectacle, intitulé “Haste Luego”, entourée de ses fidèles musiciens. Au programme : des nouveautés, mais aussi des mélodies plus anciennes, légèrement remaniées.

Pour cette première soirée, la scène du festival accueillera aussi l’artiste pop Suzane. « Des Victoires de la musique à l’Olympia en passant par les plus gros festivals, Suzane chante son époque avec une énergie fédératrice et émouvante à souhait. Des titres immédiats, des thèmes universels et engagés, un premier album déjà disque d’or, et des prestations scéniques remarquées… Suzane s’est imposée comme l’un des visages de la nouvelle scène française », assurent les organisateurs de Montauban an scènes.

Scène tremplin et places disponibles pour Montauban en scènes

Le village du festival ouvrira ses portes jeudi 23 juin dès 17h pour accueillir sur la “scène tremplin”, la musicienne, compositrice et interprète toulousaine ÖJA. Ses influences variées, des années 80 aux tendances actuelles, transporteront le public dans un univers électro-pop original et dansant.

La soirée se poursuivra du côté de la partie restauration avant l’entrée en scène de Clara Luciani, Suzane et Véronique Sanson. Au menu, burgers, bagels, risottos, plats de pâtes, salades, glaces et boissons fraîches.

Quelques entrées sont encore disponibles sur le site de l’événement, ainsi que sur place jusqu’à 21h30. Il en sera de même pour les trois soirées à venir et les concerts programmés de Kungs, Calogero, Eddy de Pretto, IAM, Barbara Pravi…