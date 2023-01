Montauban. La place Nationale s’est refait une beauté

Malgré la fin des travaux de restauration de la place Nationale à Montauban, et son inauguration, les dernières finitions restaient à réaliser. C’est désormais chose faite.

Une dernière touche de beauté. Les travaux de restauration de la place Nationale à Montauban sont terminés depuis l’été 2022. La nouvelle place phare de la préfecture du Tarn-et-Garonne a même déjà eu droit à son inauguration avec une soirée au cours de laquelle la population était conviée. Mais il manquait encore les ultimes finitions. Autrement dit, il manquait la cerise sur le gâteau.

« Durant sa restauration, les travaux effectués ont permis de mettre en lumière diverses trouvailles, retraçant un peu plus l’histoire de ce joyau patrimonial et en cela de la Ville de Montauban elle-même. Les fouilles archéologiques sur le site ont mis en lumière les fondations d’une ancienne maison consulaire et d’un puits, datés du XIIIe siècle », raconte la municipalité montalbanaise.

Afin de matérialiser l’existence de ces vestiges, quatre équerres de 75 clous de fonte et de bronze ont été implantées sur la place pour évoquer l’emplacement de la maison consulaire, ainsi qu’un cercle de bronze rappelant l’emplacement du puits.

Les dernières finitions de la place Nationale à Montauban

Par ailleurs, la croix de bois commémorant l’emplacement du pilori, devant le couvert Ouest, a été restaurée. Cette croix, installée en 1792, a fait l’objet d’un traitement anti-xylophage afin de nourrir le chêne. Le mètre-étalon en fonte et en bronze a quant à lui reçu un traitement antirouille, lui permettant d’allonger sa durée de vie.

« Au début du XXe siècle, l’horloge fontaine ornée de visages barbus faisait les beaux jours de la place Nationale. Mais cinq ans plus tard elle sera détruite… Les nostalgiques et les amoureux d’histoire seront ravis d’apprendre que deux mascarons de pierre sont désormais installés, au niveau de l’entrée sud-est des couverts », fait savoir la Mairie de Montauban.

Et dorénavant, la fontaine peut à présent lorsque la température extérieure atteint les -2 °C grâce à l’installation de nouveaux matériels.