Montauban. Une fête pour inaugurer la nouvelle place Nationale le 8 juillet

Après un an de travaux, la place Nationale de Montauban est enfin prête. Une fête sera organisée pour l’occasion le 8 juillet. CC by 3.0 Bastien M

Le grand jour. Après un an de travaux, la place Nationale de Montauban (Tarn-et-Garonne) est enfin prête. Les habitants vont bientôt pouvoir profiter d’un nouveau pavage et de nouveaux carreaux. Aussi, 332 buses de brumisation et un miroir d’eau ont vu le jour juste avant l’été.

Pour l’occasion, la municipalité montalbanaise prépare une soirée festive le 8 juillet sur la place Nationale. L’inauguration du lieu dans sa nouvelle version est prévue le même jour à 20 heures.

Le programme de la soirée d’inauguration de la place Nationale à Montauban

20h à 21h : présentation de l’aménagement de la place et discours

Présentation de l’aménagement de la place par l’architecte Rémi Papillault de l’agence AARP, Brigitte Barèges, maire de Montauban ainsi que les entreprises qui ont participé au chantier.

21h : mise en eau de la fontaine et ouverture du cocktail

Un miroir d’eau, aux doux reflets des façades ocres de la ville fait son apparition. Il peut “disparaitre” pour créer une surface plane et il est exploitable sur toute la place, jusqu’aux couverts des quatre côtés.

21h15 à 21h40 : spectacle de funambules et danses aériennes

Discipline très appréciée du public, le tissu aérien est réalisé ici dans une ambiance féerique entourée de paillettes et de confettis.

21h45 : mise en lumière dynamique de la place Nationale

Un jeu de lumière, issu des dernières technologies, va envahir la place Nationale, afin d’achever cette inauguration. Des projecteurs à effet led ont été installés en haut de la place. Ils pourront changer de couleurs et de motifs.