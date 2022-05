Montauban : La place Nationale bientôt dévoilée après un an de travaux

Depuis un an, la place Nationale de Montauban est en travaux. Et alors même que le chantier se terminent fin juin, les habitants pourront d’ores et déjà profiter des terrasses.

Le place nationale de Montauban avant rénovation. CC by 3.0 Bastien M

Après un an de travaux, les Montalbanais retrouvent la place Nationale. Le chantier de ce lieu emblématique n’est pas terminé, mais les premières terrasses rouvrent leurs portes sur une place transformée. Les habitants de Montauban vont bientôt pouvoir profiter d’un nouveau pavage et de nouveaux carreaux. Autre grande nouveauté : 332 buses de brumisation et un miroir d’eau ont vu le jour juste avant l’été. Pour éclairer ces nouvelles installations et jouer avec les reflets de la place d’eau, la mairie a opté pour un éclairage LED dont les couleurs pourront varier lors d’occasions festives. Une installation « plus économique » selon la mairie de Montauban.

La place historique de Montauban se dote d’un miroir d’eau

Les changements ne s’arrêtent pas là. Après le pavage et l’éclairage, la mairie de Montauban a également opté pour de nouveaux bancs et de nouvelles jardinières. Des parasols lumineux sont aussi conçus spécialement pour les restaurateurs de la place. « Les bancs et les pots seront ainsi ornés de motifs empruntés aux collections du musée Ingres Bourdelle. Enfin, de jolis blasons de la Ville orneront les pots spécialement créés pour Montauban » rapporte la mairie de Montauban.

Pour apporter un peu de verdure, la mairie de Montauban a également annoncé la mise en place d’arbres en cépée au cœur de la place : « Des floraisons saisonnières viendront compléter cet écrin ». Pour l’occasion, la mairie a prévu une journée festive ou les habitants pourront découvrir leur nouvelle place. Rendez-vous le 8 juillet pour redécouvrir cette place dans son intégralité.

Shaï Pauset