Le Festival des Lanternes se dévoile à Montauban

Le Festival des Lanternes, qui se tiendra désormais à Montauban, ouvrira ses portes le 1er décembre. Les premières œuvres ont été dévoilées.

Une projection de la grande allée du Festival des Lanternes à Montauban. Crédit visuel : Mairie de Montauban – Festival des Lanternes

Les premiers tableaux de la prochaine édition du Festival des Lanternes ont été dévoilés. L’événement se déroulera pour la première fois à Montauban, du 1er décembre 2022 au 5 février 2023. En effet, les organisateurs ont été amenés à quitter la ville de Blagnac où la municipalité craignait un investissement à perte au regard du contexte international incertain. Et ils ont trouvé refuge dans le chef-lieu du Tarn-et-Garonne.

Cette cinquième édition du Festival des Lanternes s’articulera autour du thème “Sur les rives du Yangtsé” et s’installera Cours Foucault en bord de Tarn et plein cœur de Montauban. Parmi les tableaux dévoilés, celui de « la grande allée centrale qui figure le mythique fleuve Yangtsé sur lequel chemineront les visiteurs pour en découvrir les trésors sur plus 200 mètres de long et sept mètres de haut », raconte la municipalité montalbanaise. « Au bout de cette incroyable allée se dressera l’emblème de cette cinquième édition : une reproduction de la Tour de Grue Jaune de 20 mètres de haut et 40 mètres de long. » Aussi, plusieurs tableaux rendront hommage à la riche histoire patrimoniale de Montauban, de son équipe de rugby jusqu’à Ingres en passant par les Tontons Flingueurs.

La billetterie du Festival des Lanternes à Montauban ouvre en juillet

« Comme chaque année, les artisans chinois (couturières, électriciens, soudeurs, peintres…) travailleront sur place durant trois mois pour fabriquer artisanalement et monter les quelque 2 500 lanternes qui illumineront le parc chaque soir de 18 heures à 23 heures et font de ce festival, le plus grand d’Europe depuis sa création en 2017 à Gaillac », indique encore la mairie de Montauban. Le site internet du festival sera prochainement mis en place et la billetterie doit ouvrir dans le courant du mois de juillet.