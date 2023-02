Le Festival des lanternes restera à Montauban au prochain hiver

Malgré une fréquentation en baisse, la municipalité de Montauban, le Festival des Lanternes restera à Montauban une saison de plus.

© infinitygraphic

Pour sa première édition organisée à Montauban, le Festival des Lanternes a accueilli 323 172 visiteurs entre le 1er décembre et le 5 février. Très attendu, ce nombre a été annoncé par la municipalité montalbanaise à l’occasion d’une conférence de presse lundi 6 février.

Parmi la flopée de visiteurs venus s’émerveiller devant les milliers de petites lanternes, se trouve 251 880 visiteurs ayant payé leur entrée pour le festival. Le pic de fréquentation du Cours Foucault, où se déroulait le festival, a été constaté le samedi 14 janvier, avec 14 300 visiteurs.

Une fréquentation en baisse pour le premier Festival des Lanternes à Montauban

Le nombre de visiteurs du Festival des Lanternes à Montauban est en baisse par rapport à la précédente édition organisée à Blagnac. Dans la périphérie de Toulouse, l’événement avait attiré 410 000 visiteurs, dont 325 000 pour une entrée payante.

Une affluence considérée insuffisante par la municipalité de Blagnac qui indiquait ne pas pouvoir entrer dans ses frais avec de tels chiffres. Elle estimait avoir besoin de 450 000 entrées payantes pour assurer l’équilibre. Faute d’accord avec la Mairie, le festival a donc dû déménager.

Le festival rempile reste en Tarn-et-Garonne

Crée à Gaillac, dans le Tarn, le Festival des Lanternes a vu sa fréquentation évoluer à la hausse, de 250 000 à 430 000 visiteurs en 2019-2020. Il a ensuite été annulé avant de déménager à Blagnac, puis dans la préfecture du Tarn-et-Garonne.

La Mairie de Montauban a signé un contrat de trois ans avec la société organisatrice du Festival des Lanternes. L’événement va donc être organisé pour une saison de plus, mais peut-être sur un autre site que le Cours Foucault.

Il faut dire que la municipalité est satisfaite des retombées économiques. Elle annonce plus de trois millions d’euros de recettes pour le grand Montauban et 360 000 euros de chiffre d’affaires pour l’office de tourisme local. Aussi, les hôtels ont enregistré un taux d’occupation de 61% pour le mois de décembre et 74% pour janvier, contre une moyenne de 55% habituellement.