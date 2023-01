La compétence de l’approvisionnement en eau passe au grand Montauban

Le Grand Montauban, qui a depuis plusieurs années des compétences en matière d’eau et d’assainissement aux communautés d’agglomération, a désormais aussi celle de l’approvisionnement en eau.

Les élus du Grand Montauban ont voté le transfert de la compétence de l’approvisionnement en eau vers la collectivité. Photo d’illustration. © pixabay

Les élus de la communauté d’agglomération Grand Montauban ont voté le transfert de la compétence de l’approvisionnement en eau vers la collectivité. Elle en a fait l’annonce lundi 23 janvier. C’est un changement qui n’aura pas de compétence directe pour le consommateur au niveau de son robinet, mais qui a son importance.

« Force est de constater que la tension sur la ressource en eau est importante et va s’aggraver dans les années à venir en raison de l’impact du changement climatique. L’eau joue pourtant un rôle essentiel pour l’alimentation en eau potable d’une population en augmentation constante, pour la pérennité de différentes activités telles que l’agriculture, mais aussi pour la préservation de l’environnement et des milieux aquatiques », fait remarquer la communauté d’agglomération.

Ce que peut faire le Grand Montauban avec sa nouvelle compétence sur l’eau

Le Grand Montauban a depuis plusieurs années des compétences en matière d’eau et d’assainissement aux communautés d’agglomération. Cependant, la collectivité n’avait pas la compétence de l’approvisionnement en eau qui correspond à la gestion des prélèvements et des retenues d’eau brute, hors service de production et de distribution d’eau potable.

Posséder la compétence de l’approvisionnement, donne à la communauté d’agglomération montalbanaise plusieurs possibilités :

– recenser et diagnostiquer l’ensemble des ouvrages pouvant stocker de l’eau qui pourrait être réutilisée, sur terrains privés ou publics ;

– entretenir les retenues d’eau existantes par curage sur terrains privés ou publics ;

– créer des retenues d’eau collinaires, sur terrains privés ou publics, dans un objectif de substitution des prélèvements existants et dans le respect des dispositions réglementaires et législatives ;

– promouvoir et développer les pratiques permettant une meilleure utilisation du sol et des milieux naturels ainsi qu’augmenter l’efficience de l’irrigation ;

– d’accompagner la mise en œuvre des compétences au niveau administratif, technique et financier.