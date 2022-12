[Portrait] Carole Bertrand, une championne de cake design à Montauban

Après deux médailles d’or au concours du Salon international de cake design à Rome l’année dernière, la cheffe pâtissière de Montauban Carole Bertrand vient de remporter deux médailles de bronze au championnat du monde organisé à Birmingham dans les catégories “wedding” et “painting” cake.

En participant à des compétitions de cake design, la cheffe pâtissière originaire de Montauban, Carole Bertrand, voulait simplement « évaluer son niveau face à des professionnels originaires du monde entier ». Ce n’est d’ailleurs pas elle, mais bien son mari qui a eu l’idée de l’inscrire en secret à son premier concours, organisé l’année dernière à Rome dans le cadre du Salon international du cake design. « Il m’a annoncé la nouvelle un mois et demi avant l’événement. J’ai d’abord été surprise, puis rapidement emballée par l’idée de relever un nouveau challenge », se souvient-elle.

Elle se met alors à plancher pour créer, non pas de simples gâteaux, mais bien de véritables œuvres qui pourraient lui permettre de marquer les esprits des membres du jury face à 200 autres participants. Dans la catégorie “wedding cake”, elle réalise un gâteau de couleur noire. Dans la catégorie “painting cake”, elle représente l’univers du film d’animation Ratatouille. Une référence qui « parle à tout le monde », mais bien difficile à reproduire, car « je n’avais encore jamais réalisé de peinture sur des gâteaux », sourit la cheffe pâtissière.

Deux médailles d’or pour un premier concours

Ses premiers pas dans la compétition s’avèrent payants. Carole Bertrand rentre de Rome avec deux médailles d’or autour du cou. « Je ne m’y attendais pas, mais cette victoire m’a vraiment motivée à continuer les concours », avoue-t-elle. Alors, cette année, elle s’inscrit d’elle-même au championnat du monde de cake design organisé en Angleterre. Ici, ce n’est pas 200, mais bien 800 participants qu’elle doit affronter dans les mêmes catégories.

Depuis son atelier à Montauban, elle confectionne un premier gâteau de mariage, noir, encore, parce que c’est sa nuance préférée et qu’elle « fait toujours effet pendant la réception », estime-t-elle. Puis un deuxième, sur lequel elle peint pour la première fois des visages humains : d’un côté le “gentil”, Tony Stark, de l’autre, le “méchant”, Thanos (univers Marvel). « J’ai passé 140 heures à créer ces designs », souligne Carole Bertrand.

Alors, quand elle les embarque dans sa camionnette louée spécialement pour se rendre à Birmingham, le stress est au maximum. « Le pire, c’était sur le ferry. Au lieu d’une heure et demie, la traversée de la Manche a duré le triple à cause des intempéries. Il y avait de grosses vagues et le bateau tanguait. J’avais le mal de mer, mais je ne pensais qu’à l’état de mes gâteaux dans la soute », raconte-t-elle. À l’arrivée : plus de peur que de mal. Les personnages Marvel sont intacts, tout comme le wedding cake de plus d’un mètre de haut. Ces designs lui permettent d’ailleurs de décrocher deux médailles de bronze.

Carole Bertrand est une “touche-à-tout”

Carole Bertrand aime se challenger. L’année prochaine, elle compte à nouveau participer au championnat du monde de cake design et concourir, cette fois-ci, dans de nouvelles catégories telles que le “trompe l’œil” ou encore “l’horreur”, malgré le fait qu’elle n’ait jamais pris de cours de dessin. Autodidacte, elle fera comme d’habitude : elle se formera grâce à des tutoriels vidéos visionnés sur Internet.

« Je sais désormais que je ferais du cake design toute ma vie », affirme celle qui a pourtant eu du mal à trouver sa voie. Au sortir du baccalauréat, Carole Bertrand s’est d’abord orientée vers la psychologie, puis la coiffure, le management, avant de fonder une société de courtage en prêt immobilier avec son mari Cyril Bertrand. « Je ne regrette rien, car j’ai testé tous les métiers que je souhaitais exercer », sourit-elle. Il n’en manquait qu’un : pâtissière. « C’est ma mère qui m’a transmis la passion de la cuisine. Je me souviens qu’elle réalisait souvent des repas où chaque plat, de l’apéritif au dessert, correspondait à un thème. Elle nous faisait constamment découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles recettes. Si bien que ma sœur, mon frère et moi, nous organisions des soirées où on préparait des repas à mes parents pour qu’ils dînent en tête à tête. Ils en avaient de la chance », rit Carole Bertrand. Puis, le mercredi, c’était pâtisserie. Une activité qui a créé une véritable vocation chez elle.

Sweet Délices, une entreprise familiale à Montauban

Il y a neuf ans, Carole Bertrand s’envole pour suivre une formation de pâtisserie pendant trois mois à Toronto, au Canada, dans une des meilleures écoles du monde, qui a aujourd’hui fermé ses portes. De retour en France, elle s’engage dans un CAP de pâtisserie à Montauban. Elle acquiert un local dans la ville avant même d’obtenir son diplôme et ouvre, quelques mois plus tard, “Sweet Délices”.

L’enseigne, qui a fêté ses sept ans d’existence, propose à la vente toutes sortes d’ustensiles de pâtisserie et organise en parallèle des ateliers à thème. « À l’approche des fêtes de fin d’année par exemple, nous faisons des maisons en pain d’épices, des bûches de Noël ou encore des macarons », dévoile Carole Bertrand. Mais sa spécialité reste le cake design. Elle réalise chaque semaine entre 8 et 15 gâteaux personnalisés sur commande, pour des anniversaires, des mariages ou autres événements. « Dans ce métier, il faut toujours faire preuve d’inventivité pour ne jamais reproduire ce qui a déjà été fait. Je suis aussi quelqu’un de très patiente car le cake design requiert beaucoup de rigueur et de minutie. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai besoin d’aller me défouler à la salle de sport en sortant du boulot », avoue-t-elle.

Trois salariés travaillent à ses côtés, ainsi que son mari, qui est un communicant indépendant et s’occupe de toute la partie communication de Sweet Délices. « Il connaît le cake design sur le bout des doigts, même s’il ne le pratique pas », plaisante Carole Bertrand : « Sans rire, il a un œil très avisé sur mes gâteaux et je me sers de ses conseils pour améliorer mes créations. Nous sommes un duo qui fonctionne très bien ». Avec eux, leur petite fille : Clara, bientôt 7 ans, qui anime elle aussi les ateliers de pâtisserie et propose même ses propres tutos de cuisine sur les réseaux sociaux. L’entreprise familiale inaugurera à la fin du mois de janvier 2023 une deuxième franchise à Albi. Et d’autres suivront au cours de l’année, notamment à Agen, Caen, Laval, Troyes, Marne-la-Vallée, et aussi, en Martinique.