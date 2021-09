Montauban : pourquoi la maternité de la clinique du Pont-de-Chaume va-telle fermer ?

Les raisons de la fermeture de la maternité de la clinique du Pont-de-Chaume de Montauban, annoncée aux syndicats en début de semaine.

La maternité de la clinique du Pont-de-Chaume de Montauban fermera ses portes le 31 décembre prochain. C’est ce que la direction de l’établissement a annoncé à ses salariés, ce lundi 6 septembre, en Comité social économique extraordinaire. Outre des difficultés de recrutement, « cela fait plusieurs années déjà que la maternité perd de l’argent. Le nombre d’accouchements a beaucoup baissé : on est passé de 650 en 2017 à 435, l’année dernière. Et aujourd’hui, au 1er septembre 2021, nous n’en sommes qu’à 210 », déplore Olivier Beneton, le directeur de la clinique, interrogé par nos confrères de France3 Occitanie.

Les deux autres maternités du territoires vont être surchargées

Ce dernier indique que les salariés concernés par cette fermeture se verront proposer des reclassements dans d’autres clinique du groupe Elsan, dont dépend celle du Pont-de-Chaume. Et que, pour assurer les accouchements qui avaient été programmés dans l’établissement en 2022, il sera fait appel aux deux autres maternités du territoire. Ce que redoute Axel de Labriolle, le maire de Montauban, devant nos confrères de France3 Occitanie : « Elles vont devoir absorber la nouvelle demande et risquent de passer à plus de 1500 accouchements par an. Or, à partir de ce seuil, cela implique une permanence des soins bien différente qu’aujourd’hui, et plus de personnels. Vont-elles pouvoir suivre ? » L’édile juge ainsi cette fermeture « regrettable » et « précipitée ».