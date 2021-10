Montauban. Le festival Passions Baroques a commencé, voici le programme

Le coup d’envoi du festival Passions Baroques a été donné vendredi 1er octobre à Montauban avec une exposition à la Maison du Crieur. Le festival se déroule jusqu’au 10 octobre. Voici le programme complet.

Une nouvelle édition du festival Passions Baroques a débuté vendredi 1er octobre à Montauban. L’événement organisé par Les amis des passions se dérouler jussqu’au 10 octobre. Ce rendez-vous “célèbre la musique baroque sous ses expressions les plus variées, en accueillant pendant plusieurs jours concerts, spectacle, conférence, lecture musicale, masterclass, rencontres, avant-scènes, cinéma aux quatre coins de la cité d’Ingres, dans une ambiance conviviale”, annonce la ville de Montauban dans un communiqué.

Voici le programme du festival Passions Baroques à Montauban

Du 1er au 31 octobre à la Maison du Crieur : Costumes d’opéras

Exposition de costumes et accessoires d’opéras en partenariat avec le Théâtre du Capitole de Toulouse.

Mardi 5 octobre à 20h30 au théâtre Olympe de Gouges : ABACA

Béatrice Massin (conception, chorégraphie), Compagnie Fêtes galantes (4 danseurs), Emmanuel Nappey (création sonore)

Avec ABACA, les danseurs nous emportent dans un jeu joyeux et ludique.

Mercredi 6 octobre à 20h30 à l’auditorium du Conservatoire : Mozart, en quête de beauté

Yasuko Uyama-Bouvard (pianoforte), Nathalie Vinot (comédienne)

Un moment musical et littéraire inspiré du roman de Matthieu Mégevand Tout ce qui est beau. Coproduction avec Confluences.

Jeudi 7 octobre à midi au musée Ingres Bourdelle : Récital violoncelle et clavecin

Pauline Lacambra (violoncelle), Yvan Garcia (clavecin)

Ce duo interprète des œuvres de compositeurs de l’école française du violoncelle du XVIIIe siècle. Coproduction avec le musée Ingres Bourdelle.

Jeudi 7 octobre à 14h30 au musée Ingres Bourdelle : La danse baroque, une matière pour une création contemporaine

Échange avec Béatrice Massin, Chorégraphe

La chorégraphe se propose de partage son itinéraire : de la recherche sur les matériaux de la danse baroque à une démarche de création très contemporaine.

Vendredi 8 octobre à 20h30 à l’église Saint-Joseph : Leçons de ténèbres

Monique Zanetti (soprano), Claire Antonini (théorbe), Sylvie Moquet (viole), Dominique Serve (orgue)

Une invitation à la méditation avec les oeuvres sacrées des compositeurs Michel Lambert et François Couperin.

Samedi 9 octobre à 14h30 à auditorium du Conservatoire : Conversation avec Matthieu Mégevand

Matthieu Mégevand, auteur de Tout ce qui est beau

Ce dernier roman, qui clôt une trilogie sur thème de la création et de la destruction, met en avant le compositeur et musicien Mozart.

Samedi 9 octobre à 20h30 au théâtre Olympe de Gouges : Suites de danses de rameau

Les Passions – Orchestre Baroque de Montauban, Jean-Marc Andrieu (direction)

Un authentique feu d’artifice tiré des plus belles pages orchestrales du génie français Jean-Philippe Rameau.

Samedi 9 octobre à 17h30 au Mémo : Impromptu

Les élèves du Conservatoire de Montauban

Trois suites pour flûtes à bec interprétés par les élèves de Stéphanie Cettolo et Jean-Marc Andrieu.

Dimanche 10 octobre à 11 heures au théâtre Olympe de Gouges : Dans le jardin de la fontaine

Ensemble Lyra,Bastien Lecomte (comédien)

Concert conté où s’entremêlent poésie et musique, pour le plus grand plaisir des enfants (6-11 ans) et de leur famille.

Dimanche 10 octobre de 15h30 à 16h30 au théâtre Olympe de Gouges : Bal baroque

Une clôture du festival joyeuse où l’on se laisse aller au plaisir de la danse avec Béatrice Massin comme maître à danser ! Ouvert à toutes et tous.