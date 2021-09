Les inscriptions sont ouvertes pour le marathon de Montauban

La 13e édition du marathon de Montauban aura lieu le dimanche 17 octobre prochain. D’autres épreuves sont prévues à l’occasion de la ”grande fête de la course à pied”.

C’est l’un des premiers grands rendez-vous sportifs à pouvoir se dérouler à Montauban depuis le début de la crise sanitaire. La 13e édition de la ”Grande fête de la course à pied” se tiendra le week-end des 16 et 17 octobre prochain. Le départ de l’épreuve phare, le marathon, étant donné le dimanche matin.

Plusieurs courses durant le week-end

La veille, une course pour les enfants, le T’es pas cap tour, se déroulera dans l’enceinte du Village marathon. Et le dimanche, quatre courses seront réservées aux catégories espoirs, seniors et masters : 10 kilomètres, semi-marathon, marathon et marathon relais (avec des équipes de quatre coureurs hommes, femmes ou mixte). Les inscriptions se font en priorité sur internet via www.marathon-montauban.com ou par courrier postal à 895, rue du Ramiérou, 82000 Montauban, jusqu’au mercredi 13 octobre. Le retrait des dossards se fera uniquement le samedi 16 octobre, entre 9h00 et 19h00 sur le village marathon. En raison de la crise sanitaire, les ravitaillements sur le parcours seront limités et uniquement composés de boissons. Il sera également proposé à l’arrivée une portion individuelle distribué dans un sac.

Deux marches à la découverte de Montauban

Enfin, ceux qui n’auront pas envie d’aller trop vite pourront partir à la découverte de Montauban grâce à deux marches, dont le départ sera donné le dimanche à 9h15. L’une le long des parcours verts de Montauban et l’autre à la recherche des œuvres d’art qui ornent la ville. Les inscriptions seront ouvertes le samedi, sur le village, sur le stand des Seniors Actifs Montalbanais.

Source : communiqué de presse