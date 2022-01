Montauban : Un policier condamné pour détention de fichiers pédopornographiques

Un policier, ancien directeur adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de Montauban, est condamné à dix mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse pour détention d’images à caractère pédopornographique.

L’ancien directeur adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de Montauban est condamné à dix mois d’emprisonnement, assortis d’un sursis probatoire de deux ans et d’une obligation de soins. En cause ? La découverte, en possession du policier de Montauban, d’images à caractère pédopornographique, selon des informations rapportées par la Dépêche du Midi. L’homme a été jugé par le tribunal correctionnel de Toulouse ce mercredi 5 janvier.

Plus de 13 000 photos au total

Dans le détail, près de 12 338 photos “osées”, classées dans différents dossiers intitulés “fesses”, “piscine”, etc. ont été retrouvées dans son ordinateur de travail, alors qu’il était encore cadre du centre pénitentiaire pour mineurs de Lavaur, entre 2012 et 2018. Toujours selon le média local, 700 autres images ont été découvertes sur son téléphone. Celles-ci avaient été prises dans la rue et concernaient des attributs féminins. Toutes auraient été réalisées entre 2010 et 2012. L’homme aurait déclaré aux enquêteurs avoir « besoin de pornographie » lorsqu’il est stressé.

Dont certaines d’enfants

Parmi ces clichés, trois relevaient du délit. Une petite fille était notamment visible à proximité d’un sexe masculin et cette même enfant était allongée nue sur un fauteuil. Pour autant, lors du procès, le prévenu aurait contesté avoir consulté ce type de fichier et insinué qu’ils se seraient glissés parmi d’autres téléchargements.

« Le prévenu savait que ces clichés existaient, même si par la suite il a pu les oublier. Nous ne pouvons pas parler de pédophilie mais les faits sont incontestablement constitués », a déclaré le procureur de la République selon la Dépêche du Midi.