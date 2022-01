L’épisode de pollution de l’air se poursuit dans le Tarn-et-Garonne

La qualité de l’air dans le Tarn-et-Garonne se dégrade depuis vendredi 31 décembre dernier. Atmo Occitanie constate que cet épisode de pollution se poursuit encore aujourd’hui, et continuera demain. Les détails.

La situation ne s’améliore pas vraiment depuis vendredi dernier. À cette date, la qualité de l’air était déjà “dégradée” dans le Tarn-et-Garonne par Atmo Occitanie, l’organisme chargé de sa surveillance dans toute la région. L’épisode de pollution s’est poursuivi tout le week-end et continue encore en ce début de semaine.

Ce lundi 3 janvier, l’alerte à atteint le “niveau 4” sur les six niveaux de l’échelle de l’association. Ce qui signifie que la qualité de l’air est “mauvaise” dans le département, et plus précisément dans les zones urbaines. La situation est similaire en Haute-Garonne et à Toulouse.

Un épisode de pollution qui frappe particulièrement Montauban

Le chef-lieu du département du Tarn-et-Garonne est particulièrement impacté par cet épisode de pollution. Comme sur tout le territoire, la qualité de l’air est jugée “mauvaise” à Montauban. La situation devrait perdurer encore demain. Même si la ville est placée au “niveau 3” d’alerte, la qualité de l’air restera “dégradée” ce mardi 4 janvier.

La dégradation de l’atmosphère est liée à la forte concentration de particules fines, d’ozone et de dioxyde d’azote dans l’air. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, un grand nombre de ces polluants sont émis à proximité des infrastructures routières (pots d’échappements, usure des pneus, usage de produits phytosanitaires pour l’entretien des voies, etc.), mais aussi à proximité des habitations à cause des systèmes de chauffage.

Les symptômes de la pollution de l’air

Ainsi, Atmo Occitanie conseille aux habitants d’éviter les activités physiques intenses en extérieur. Les balades et les loisirs dehors peuvent être pratiqués mais il est préférable de s’éloigner des zones à fort trafic routier. Si vous ressentez des symptômes tels que de la toux, des maux de gorge et une irritation au niveau des yeux, un essoufflement soudain ou une respiration sifflante, contactez immédiatement votre médecin traitant ou consultez la permanence Air Santé par téléphone au 05 61 77 94 44.