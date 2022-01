Démographie : Montauban passe la barre des 80 000 habitants

Dans son dernier rapport démographique datant du 1er janvier 2022, l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) constate que Montauban a passé la barre des 80 000 habitants.

Les dernières statistiques démographiques de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) viennent de tomber. Elles dévoilent que Montauban, chef-lieu du Tarn-et-Garonne, passe officiellement le cap des 80 000 habitants. Dans la ville, la population augmente chaque année de 1 %. Un chiffre supérieur à la moyenne régionale (de + 0,7 % par an) et nationale (de + 0,4 % par an sur le territoire métropolitain).

Toutefois, « ce chiffre officiel est forcément en dessous de la réalité, puisqu’il a déjà deux ans », souligne la municipalité. En effet, la croissance démographique a été évaluée à 80 020 habitants le 1er janvier 2019, date du dernier recensement de l’INSEE.

Plus de naissances et plus d’arrivées dans le Tarn-et-Garonne

« Grâce à l’attractivité de Montauban », se félicite la Ville, le Tarn-et-Garonne bénéficie d’un double accroissement. D’une part, le nombre de naissances est plus important que le nombre de décès sur tout le territoire départemental, puisque l’accroissement naturel y est de + 0,1 % en moyenne par an. D’autre part, parce que le nombre d’arrivées est plus important que le nombre de départs, avec un accroissement migratoire d’environ + 0,6 % chaque année.

« Afin d’accompagner ce dynamisme démographique, l’agglomération de Montauban met tout en œuvre pour structurer le développement de son territoire », ajoute le Grand Montauban. Ceci se manifeste par « un haut niveau d’investissement dans des projets structurants », poursuit la communauté d’agglomérations, notamment « la métamorphose du cœur de Ville, la création d’un grand complexe sportif, la poursuite du chantier de contournement, la création d’une usine de méthanisation, ou encore la multiplication des pistes cyclables… ».