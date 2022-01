Brigitte Barèges : spectacle ou vœux pour les habitants de Montauban ?

Pour la nouvelle année, Brigitte Barèges, qui vient de retrouver son siège de maire de Montauban, a offert, mercredi soir, un spectacle humoristique et gratuit à ses administrés. L’élue a profité de cette soirée pour faire le bilan municipal de l’année 2021. Assimilée à une présentation des vœux, cette soirée a fait grand bruit.

La maire de Montauban Brigitte Barèges a, littéralement, fait son retour sur le devant de la scène, suite à sa relaxe dans une affaire de détournement de fonds publics. Ce mercredi 19 janvier, l’édile a organisé un spectacle humoristique et gratuit à l’espace Eurythmie de la ville, pour souhaiter la nouvelle année aux habitants.

Pass sanitaire obligatoire, jauge fixée à 2 000 personnes, places assises, pas de verre de l’amitié, ni de buffet… « Toutes les consignes sanitaires (imposées pour les concerts et les spectacles, NDLR) ont été respectées. Nous n’étions d’ailleurs pas plus de 400 », affirme la mairie de la ville.

Première partie : la mairie, deuxième partie : Yann Jamet

Mais cette soirée a d’abord pris une tournure inattendue puisque la première partie de la soirée était dédiée, non pas à l’humour, mais au bilan de la mairie de Montauban. « Madame la maire a d’abord pris la parole pour saluer et remercier toutes les personnes présentes, puis une vidéo d’une vingtaine de minutes a été diffusée pour faire une rétrospective de l’année 2021 et présenter les grands projets de 2022 », explique la Ville. Ce n’est qu’en seconde partie de soirée que l’humoriste Yann Jamet est monté, à son tour, sur scène pour offrir un show de 45 minutes aux Montalbanais.

Spectacle ou cérémonie de vœux ?

Était-ce véritablement un spectacle ou une manière contournée de présenter ses vœux à la population, alors que la préfecture du Tarn-et-Garonne recommande le “report de toutes les cérémonies de vœux en Janvier 2022” ? La question se pose. « Nous n’avons pas organisé de cérémonie de vœux. Madame la maire l’a même expliqué dans sa prise de parole. Nous avons organisé un spectacle, offert aux Montalbanais et autorisé par madame la préfète », se défend la mairie de Montauban qui rappelle que les vœux officiels ont été réalisés deux semaines plus tôt via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

De son côté, la préfecture du Tarn-et-Garonne confirme qu’un contact a bel et bien été pris pour s’assurer du respect des consignes sanitaires. « Ce qui a été le cas. Disons que c’était un spectacle, par le biais duquel des messages de vœux ont été passés ». Mais concernant le contenu de la soirée, « nous ne pouvons pas nous prononcer. Il y a peut-être eu un contournement, mais ce n’est pas à nous de le dire ».

Une opération de communication réussie, puisque le 29 janvier prochain, Brigitte Barèges organise une nouvelle soirée pour souhaiter la bonne année aux personnels de la Ville. Avec, cette fois-ci, à l’affiche : “Les Chevaliers du Fiel”.