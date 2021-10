Tourisme. Le retour des touristes étrangers dans le Tarn-et-Garonne

La reprise du tourisme dans le Tarn-et-Garonne, après la période difficile de la crise sanitaire, est en bonne partie portée par la clientèle locale, familiale et étrangère. Le point sur la saison touristique dans le département.

Malgré un début d’année assombri par l’épidémie et les restrictions sanitaires, le tourisme a plutôt bien rebondi dans le Tarn-et-Garonne. En effet, lors des six premiers mois de l’année, l’activité touristique du département, et notamment du Grand Montauban, présente des chiffres globalement en hausse. Sans atteindre les statistiques d’avant crise, le nombre d’excursionnistes qui se sont rendus dans le Tarn-et-Garonne est en augmentation de 27 %. Le bilan des nuitées touristiques est plus nuancé avec 3 % de plus de réservations par rapport au premier semestre 2020.

Le retour des touristes étrangers

Si la plus grosse part des demandes touristiques formulées auprès de l’Office du Tourisme sont le fait de visiteurs résidant dans le Tarn-et-Garonne (25 %), la saison estivale a été particulièrement marquée par le retour des touristes étrangers (+ 77 % par rapport à 2020), jusqu’ici privés de déplacement par les mesures sanitaires.

Néanmoins, ce rebond du tourisme international n’a pas été suffisant pour retrouver les niveaux de 2019 en matière d’hébergement. En effet, si le mois de juillet a été plutôt satisfaisant, le mois d’août a connu une baisse des réservations de 7 % par rapport à l’année précédente.

Le pass sanitaire a sauvé la saison des musées et monuments

À Montauban, la mise en place du pass sanitaire, en mettant fin aux jauges limitées, a aussi accéléré la fréquentation des musées et monuments. « Au mois de septembre, nous avons comptabilisé une hausse de 56 % par rapport à 2020 et de 9 % par rapport à 2019. Des perspectives encourageantes qui laissent à penser que les touristes sont prêts à revenir progressivement », se félicite l’Office du Tourisme du Grand Montauban.