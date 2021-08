Tourisme en Occitanie. Une fréquentation correcte en juillet mais des inquiétudes liées au Pass sanitaire

Le mois de juillet 2021 a été plutôt satisfaisant pour les acteurs du tourisme en Occitanie. Malgré une hausse de 15 % de leur clientèle par rapport à l’année dernière, ces derniers sont inquiet de l’impact éventuel de la généralisation du Pass sanitaire pour la suite de l’été.

Toutes clientèles confondues, le volume de nuitées enregistrées sur le mois de juillet 2021 est supérieur de 13 % à l’année 2020 (marquée par la crise sanitaire) et de 8 % par rapport à l’année 2019. Dans son bilan de mi-saison, le Comité régional du tourisme et des loisirs (CRTL) se satisfait de ce résultat encourageant mais s’inquiète de voir la fin de l’été gâchée par la généralisation du Pass sanitaire.

« La levée des restrictions au printemps pouvait laisser présager une activité touristique intéressante pour l’été, qui s’est matérialisée notamment à l’occasion des longs week-end d’avril et sur les mois de juin et juillet. Les réservations se sont visiblement converties en fréquentation sur juillet, néanmoins des incertitudes pèsent encore sur l’activité, au regard de l’instauration du Pass sanitaire et de l’évolution d’une nouvelle vague de l’épidémie », souligne l’organisme.

Une activité touristique dopée par la clientèle française

Comme durant l’été 2020, c’est essentiellement la clientèle française qui sauve la saison touristique en Occitanie même si, cette année, la part de nuitées étrangères est de nouveau repartie à la hausse. Sans toutefois retrouver son niveau de 2019, avant la crise. Ainsi, depuis le début de l’épidémie, les touristes français privilégient les déplacements nationaux. Notamment en Occitanie où le volume de nuitées nationales a été dopé de 30 % par rapport à 2019 et 11,1 % par rapport à 2020. Les nuitées étrangères ont remonté de près de 20 % par rapport à l’été dernier où elles avaient chuté de 26 %.

Le camping bat des records en temps de crise

Dans son bilan, le CRTL souligne aussi les excellents chiffres de l’hôtellerie en plein air qui bat même un record pour juillet avec 24 042 réservations. Ce qui correspond à un hausse de 8 % des réservations par rapport à 2020 et de 53 % par rapport à 2019. L’organisme note cependant que, malgré la hausse des réservations, le chiffre d’affaire est lui en légère baisse (7 %). A noter également que les clientèles françaises et belges ont le plus progressé, respectivement 44 et 58 % de hausse, alors que les clientèles allemandes et britanniques ne sont toujours pas revenues planter la tente dans la région (-20 et -76 %).